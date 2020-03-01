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Эпидемия коронавируса: В РФ провели проверку на инфицирование COVID-19

Эпидемия коронавируса: В РФ провели проверку на инфицирование COVID-19
10:08 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

В РФ говорят, что за минувшие сутки заболеваний на новый коронавирус обнаружено не было.

Случаев заражения новым типом коронавируса в России за минувшие сутки не обнаружено, сообщила в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора, пишет УНН.

"За период мониторинга зарегистрировано 1222 заболевших с признаками ОРВИ, прибывших из КНР. По результатам лабораторных исследований выставлены диагнозы: 118 заболевшим — респираторные инфекции (аденовирусы, риновирусы, РС вирусы, метапневмовирусы, бокавирусы, стрептококк), 83 — грипп А, 58 — грипп В, 30 — парагрипп, 2 — стафилококк, 1 — микоплазма, 1 — гемофильная инфекция, 2 — новая коронавирусная инфекция (12.02.2020 больные выписаны из стационара с выздоровлением).

Нарастающим итогом, выписан с выздоровлением 826 человек", — говорится в сообщении.

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Здоровые граждане, прибывшие из Китая и не имеющие возможности проживать отдельно, на время инкубационного периода находятся в 131 медучреждениях в субъектах России, там размещены 321 гражданин КНР. Кроме того, по состоянию на воскресенье, под контролем остаются 8,6 тысяч человек, прибывших в Шереметьево из КНР.

Добавим, в Армении зафиксировали первый случай заражения коронавирусом.

Напомним, в Вашингтоне объявлено чрезвычайное положение из-за случая смерти от коронавируса.

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Россия, Эпидемия, РФ, Коронавирус, Covid-19.
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