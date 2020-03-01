Китайский коронавирус: В Австралии подтвердили первую смерть

Новости мира:В Австралии умер первый человек от нового коронавируса COVID-19.

В Австралии от коронавирусной инфекции умер первый человек. Об этом сообщает Reuters.

От нового вируса умер 78-летний мужчина, эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess. Пациент скончался в больнице города Перт, на юго-западе Австралии, где он находился на карантине.

По словам представителя Минздрава страны Эндрю Робертсона, супруга покойного также заразилась коронавирусом. Сейчас она находится в стабильном состоянии.

Как сообщалось ранее, лайнер Diamond Princess встал на карантин у берегов Японии после того, как у одного из пассажиров, высадившихся в Гонконге, выявили новый коронавирус. На судне находилось почти 3,7 тысячи человек из разных стран, в результате заболевание диагностировали более чем у 500 из них.

Напомним, в Эквадоре подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом.