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Китайский коронавирус: В Австралии подтвердили первую смерть

Китайский коронавирус: В Австралии подтвердили первую смерть
09:29 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:В Австралии умер первый человек от нового коронавируса COVID-19.

В Австралии от коронавирусной инфекции умер первый человек. Об этом сообщает Reuters.

От нового вируса умер 78-летний мужчина, эвакуированный с круизного лайнера Diamond Princess. Пациент скончался в больнице города Перт, на юго-западе Австралии, где он находился на карантине.

По словам представителя Минздрава страны Эндрю Робертсона, супруга покойного также заразилась коронавирусом. Сейчас она находится в стабильном состоянии.

В Мексике зафиксировали два новых случая заражения коронавирусом

Как сообщалось ранее, лайнер Diamond Princess встал на карантин у берегов Японии после того, как у одного из пассажиров, высадившихся в Гонконге, выявили новый коронавирус. На судне находилось почти 3,7 тысячи человек из разных стран, в результате заболевание диагностировали более чем у 500 из них.

Напомним, в Эквадоре подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом.

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Австралия, Эпидемия, Коронавирус, Covid-19, Минздрав Австралии.
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