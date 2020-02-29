СМИ: Коронавирус добрался до Эквадора

Новости мира:В Эквадоре подтвержден первый случай заражения новым коронавирусом.

Министерство здравоохранения Эквадора подтвердило первый случай обнаружения коронавирусной болезни на территории страны.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на El Universo.

Инфицированной оказалась туристка, которая въехала на территорию Эквадора еще 14 февраля. Она прилетела рейсом из Мадрида и не имела никаких симптомов болезни, которые можно было бы обнаружить в аэропорту.

Сейчас 70-летняя женщина находится в реанимации. Состояние больной критическое, врачи воздерживаются от прогнозов относительно выздоровления.

Из-за контактов с пациенткой в течение последнего времени медики следят за 80 лицами. Сейчас симптомов коронавирусной инфекции ни у одного из этих людей не выявлено. Но под подозрением есть другой человек – еще одна путешественница, которая находилась в Италии.

Как сообщалось ранее, в конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19. Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

По данным Минздрава Украины, на сегодняшний день в мире зарегистрировано более 85,1 тыс. подтвержденных случаев COVID-19, из них почти 3 тыс. – летальные. В частности, в 27 странах Европы зарегистрировано 1 тыс. 123 случаев инфицирования новым коронавирусом.

В Украине ни одного лабораторно подтвержденного случая COVID-19 не зафиксировано.