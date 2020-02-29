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Сотни погибших от коронавируса в Иране? Власти страны уточнили данные о жертвах

Сотни погибших от коронавируса в Иране? Власти страны уточнили данные о жертвах
21:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Иран опровергает информацию о сотнях смертей от коронавируса.

Власти Ирана опровергает информацию о более чем 200 умерших в Исламской республике вследствие коронавируса.

Об этом сообщает AFP.

"Иран в субботу опроверг информацию о том, что коронавирус убил более 200 человек в стране", - говорится в сообщении.

Министерство здравоохранения Ирана в субботу сообщило о девяти новых случаях смерти. Всего в стране зафиксировано 43 случая смерти вследствие коронавируса и 593 случая заражения.

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Это наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в течение одного дня с тех пор, как Иран объявил о первых двух смертях в городе Кум 19 февраля.

Как сообщалось, накануне некоторые СМИ писали, что в Иране по меньшей мере 210 человек умерли от коронавируса, хотя официально Иран заявлял о нескольких десятках умерших.

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По состоянию на 29 февраля в мире зарегистрировано 85 187 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 2 924 - летальные. Выздоровели уже 39 545 человек.

На территории Европы было зарегистрировано 1 123 случая заболевания Covid-19 в 27 странах.

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Иран, Эпидемия, Коронавирус.
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