В РФ женщина накинулась с ножом на 7-летних сыновей из-за измены мужа

В России женщина напала на своих малолетних детей с ножом.

Жительница российской Казани с ножом набросилась на двоих своих детей, убив одного из них и ранив второго.

Об этом сообщает Telegram-канал Hue. Женщина напала на детей из-за измены мужа.

Расправившись с ними, она попыталась покончить с собой. Выживший ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии.

Telegram-канал Mash уточнил, что обоим сыновьям по семь лет.

После случившегося выживший ребенок успел позвонить отцу. В МВД Татарстана ТАСС сообщили, что проводят проверку. По предварительной информации, с заявлением в полицию обратился супруг женщины.