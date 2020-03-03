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В России подтвердили первый случай коронавируса у москвича, вернувшегося из Италии

В России подтвердили первый случай коронавируса у москвича, вернувшегося из Италии
03:40 Сегодня Телеграф УНИАН

За пределами Китая больше всего заразившихся в Южной Корее и Италии.

Свыше 100 человек, контактировавших с зараженным коронавирусом гражданином России, вернувшимся из Италии, выявлено в Москве. Все они госпитализированы либо помещены под карантин, сообщает ТАСС со ссылкой на мэра российской столицы Сергяй Собянина.

«Сегодня врачи подтвердили первый случай новой коронавирусной инфекции Covid-2019. Коронавирус был выявлен у москвича, прилетевшего из Италии, сейчас он находится в инфекционной больнице и получает все необходимое лечение; заболевание протекает в легкой форме», - отметил мэр.

По его словам, в течение суток с момента появления подозрения о заражении (29 февраля) был установлен полный круг контактов этого человека - родственники, друзья, знакомые и пассажиры, летевшие с ним одним рейсом.

«Госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых заболевшего, из числа пассажиров рейса госпитализировано 13 человек, помещены в карантин 83 человека», - добавил Собянин.

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Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая - 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба. По оценкам ВОЗ, зафиксировано 2,9 тыс. летальных исходов, выздоровели 44,4 тыс. человек, число случаев заражения превысило 80 тыс.

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Италия, Россия, Коронавирус, Первый случай коронавируса у москвича.
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