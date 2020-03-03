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Песков: Россия будет и дальше светским государством, несмотря на упоминание Бога в Конституции

Песков: Россия будет и дальше светским государством, несмотря на упоминание Бога в Конституции
13:24 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Президент РФ Владимир Путин предложил упомянуть в Конституции Бога.

В Кремле обещают, что Россия останется светским государством, несмотря на предложение упомянуть Бога в Конституции.

Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Очевидно, что государство никоим образом свой светский характер не теряет", - сказал Песков.

На вопрос о том, какого Бога имел в виду президент РФ, Песков отметил, что "это будет своевременно прояснено", однако точного времени и точного формата объяснения не назвал.

"Разумеется, до принятия (поправок), до голосования будет широкая кампания по разъяснению этих поправок и этого текста. Об этом неоднократно говорил и президент сам, и участники рабочей группы", - подчеркнул Песков.

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По его словам, в Конституции будет упоминание о "предках тех, кто живет в Российский Федерации".

Как известно, президент РФ Владимир Путин внес поправки к законопроекту об изменении Конституции, среди которых - закрепление упоминания Бога в Основном законе. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - говорится в документе.

Напомним, Владимир Путин отменил необходимость получения разрешения для перевозки опасных секретных грузов.

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Кремль, Россия, Дмитрий Песков, Конституция РФ.
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