Задержанного в Греции экс-комбата "Айдара" Мельничука доставили в суд

Экс-командир "Айдара" задержали в Греции по запросу Российской Федерации.

Бывшего командира батальона "Айдар" Сергея Мельничука, задержанного в Греции по запросу России, доставили в суд, где будет решаться вопрос о его аресте или освобождении.

Об этом директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев. Он уточнил, что предоставляет информацию по состоянию на 12.00.

"Сергей Мельничук доставлен в суд города Салоники. Его состояние здоровья удовлетворительное, он обеспечен всем необходимым", - сказал Погорельцев.

Вместе с тем он отметил, что встреча Мельничука с прокурором пока не началась, поскольку прокуратура при суде города Салоники ожидает необходимые документы от Национального бюро Интерпола в Греции. Также в суд прибыли консул Украины в Салониках, адвокат и жена Мельничука с ребенком.

"По просьбе консула задержанному было разрешено пообщаться с семьей", - сообщил Погорельцев.

"Позиция стороны защиты основывается на том, что, согласно сообщению Генерального секретариата Интерпола, сведения о розыске Сергея Мельничука, размещенные в учете этой международной правоохранительной организации, были заблокированы в связи с проверкой на соответствие правилам Международной организации уголовной полиции (Интерпол), в частности, из-за политической мотивированности такого розыска. Указанное сообщение Генерального секретариата Интерпола было направлено в адрес национальных бюро Интерпола всех стран-участниц Международной организации уголовной полиции", - сообщил Погорельцев.

При этом консульство Украины в Салониках оказывает необходимое содействие и помощь жене и малолетнему ребенку задержанного.

Департамент консульской службы МИД, Консульство Украины в Салониках и посольство Украины в Греции продолжают держать дело на особом контроле.

Как сообщалось ранее, бывшего народного депутата, экс-командира батальона "Айдар" Мельничука задержали 1 апреля в Греции.

В Facebook Мельничук сообщил, что его задержали на болгарско-греческой границе по запросу России (сработала "красная карточка" Интерпола). В Грецию он ехал с женой, которая находится на седьмом месяце беременности, и девятимесячным сыном.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Генеральным секретариатом Интерпола после обращения украинского бюро Интерпола было принято решение о пересмотре запроса РФ об объявлении в розыск и задержание Мельничука.

2 марта Погорельцев сообщил, что 3 марта в Греции прокурор должен встретиться с Мельничуком и принять решение о его освобождении или аресте.