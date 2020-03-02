Скачать
Понедельник, 02.03.2020
Статистика ВНО: Сколько уже зарегистрировались и другие впечатляющие цифры
Статистика ВНО: Сколько уже зарегистрировались и другие впечатляющие цифры
В Кабмине разработали новую стратегию роста пенсий
В Кабмине разработали новую стратегию роста пенсий
Старриджа ждет 4-месячная дисквалификация
Старриджа ждет 4-месячная дисквалификация
Узнай самую яркую черту своего характера: психологический тест
Узнай самую яркую черту своего характера: психологический тест

Задержание экс-командира "Айдара": дело рассмотрят 3 марта

Задержание экс-командира "Айдара": дело рассмотрят 3 марта
18:51 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Прокурор Салоник 3 марта рассмотрит дело экс-командира "Айдара".

Прокурор города Салоники в Греции 3 марта рассмотрит дело бывшего народного депутата 8 созыва Сергея Мельничука и примет решение о содержании его под стражей либо освобождении.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"По состоянию на 14 час. 2 марта С.Мельничук переведен в Управление полиции г. Серрес. Начальник управления полиции заверил консула, что права С.Мельничук не нарушены, состояние здоровья удовлетворительное, наш гражданин обеспечен всем необходимым. 3 марта на 10 час. утра запланирована встреча с прокурором из г. Салоники, который рассмотрит дело задержанного и примет решение относительно меры пресечения о содержании под стражей либо освобождении", - отметил Погорельцев.

Он проинформировал, что сейчас украинский консул находится в управлении полиции вместе с переводчиком. В ближайшее время сюда должен прибыть адвокат с целью обсуждения вопросов завтрашней встречи с прокурором. Представители местной полиции сотрудничают с консулом по делу Мельничука.

В Греции Интерпол задержал экс-командира батальона "Айдар"

Директор Департамента рассказал, что консульство Украины в Салониках предоставляет супруге и малолетнему ребенку задержанного необходимое содействие и помощь, в частности речь идет о размещении в гостинице, передвижении в городе Серрес, решении других неотложных вопросов.

По информации Погорельцева, пока супруга С. Мельничука вместе с ребенком находится в управлении полиции.

Он также сообщил, что супруге задержанного было предложено сегодняшним авиарейсом Салоники-Киев вернуться в Украину, однако она отказалась. В связи с этим украинский консул предложил ей вместе с ребенком перевезти их в Салоники и разместить в гостинице, поскольку завтра Мельничук будет переведен в этот греческий город.

Задержание экс-командира "Айдара": Интерпол пересмотрит запрос РФ

"Сейчас состояние здоровья госпожи Мельничук и ребенка нормальное, они обеспечены всем необходимым. Департамент консульской службы МИД, Консульство Украины в Салониках и посольство Украины в Греции держат дело на особом контроле", - заверил Погорельцев.

Как сообщалось ранее, бывший командир батальона "Айдар" и народный депутат 8 созыва Сергей Мельничук сообщил в Facebook, что его задержали на границе с Грецией по требованию России.

По словам Мельничука, его в международный розыск объявила Россия, а задержали на границе Болгарии и Греции.

Экс-депутат сообщил, что находится в отделении с 9-месячным сыном и беременной женой, которая находится на седьмом месяце беременности.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Греция, МИД, Айдар, Сергей Мельничук.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Чистый понедельник 2 марта: что обязательно нужно сделать в этот день
02 В этом году офицеров запаса призовут на срочную службу
03 Узнайте о себе больше: психологический тест
04 В Украине стремительно набирает оборотов финансовая пирамида под видом ювелирного бизнеса
05 Гончарук и Ермак провели встречу в одном из столичных ресторанов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Число жертв коронавируса во Франции растет
Число жертв коронавируса во Франции растет
В Украине проверяют четырех людей на коронавирус
В Украине проверяют четырех людей на коронавирус
Гончарук: В Украине началась &quot;Большая стройка&quot;
Гончарук: В Украине началась "Большая стройка"
Принцесса Беатрис получит новый титул: подробности
Принцесса Беатрис получит новый титул: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь