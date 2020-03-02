Задержание экс-командира "Айдара": дело рассмотрят 3 марта

Новости Украины:Прокурор Салоник 3 марта рассмотрит дело экс-командира "Айдара".

Прокурор города Салоники в Греции 3 марта рассмотрит дело бывшего народного депутата 8 созыва Сергея Мельничука и примет решение о содержании его под стражей либо освобождении.

Об этом сообщил директор Департамента консульской службы МИД Сергей Погорельцев.

"По состоянию на 14 час. 2 марта С.Мельничук переведен в Управление полиции г. Серрес. Начальник управления полиции заверил консула, что права С.Мельничук не нарушены, состояние здоровья удовлетворительное, наш гражданин обеспечен всем необходимым. 3 марта на 10 час. утра запланирована встреча с прокурором из г. Салоники, который рассмотрит дело задержанного и примет решение относительно меры пресечения о содержании под стражей либо освобождении", - отметил Погорельцев.

Он проинформировал, что сейчас украинский консул находится в управлении полиции вместе с переводчиком. В ближайшее время сюда должен прибыть адвокат с целью обсуждения вопросов завтрашней встречи с прокурором. Представители местной полиции сотрудничают с консулом по делу Мельничука.

Директор Департамента рассказал, что консульство Украины в Салониках предоставляет супруге и малолетнему ребенку задержанного необходимое содействие и помощь, в частности речь идет о размещении в гостинице, передвижении в городе Серрес, решении других неотложных вопросов.

По информации Погорельцева, пока супруга С. Мельничука вместе с ребенком находится в управлении полиции.

Он также сообщил, что супруге задержанного было предложено сегодняшним авиарейсом Салоники-Киев вернуться в Украину, однако она отказалась. В связи с этим украинский консул предложил ей вместе с ребенком перевезти их в Салоники и разместить в гостинице, поскольку завтра Мельничук будет переведен в этот греческий город.

"Сейчас состояние здоровья госпожи Мельничук и ребенка нормальное, они обеспечены всем необходимым. Департамент консульской службы МИД, Консульство Украины в Салониках и посольство Украины в Греции держат дело на особом контроле", - заверил Погорельцев.

Как сообщалось ранее, бывший командир батальона "Айдар" и народный депутат 8 созыва Сергей Мельничук сообщил в Facebook, что его задержали на границе с Грецией по требованию России.

По словам Мельничука, его в международный розыск объявила Россия, а задержали на границе Болгарии и Греции.

Экс-депутат сообщил, что находится в отделении с 9-месячным сыном и беременной женой, которая находится на седьмом месяце беременности.