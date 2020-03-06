Скачать
Пятница, 06.03.2020
Кулеба "поставил точку" в вопросе поставок воды в оккупированный Крым
Кулеба "поставил точку" в вопросе поставок воды в оккупированный Крым
ГБР: Суд не обязывал закрыть дело против Порошенко
ГБР: Суд не обязывал закрыть дело против Порошенко
Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
Один дебютант и проверенные бойцы: Шевченко огласил список на матчи с Францией и Польшей
Порадуйте своих женщин: оригинальные и легкие рецепты на 8 марта (Фото)
Порадуйте своих женщин: оригинальные и легкие рецепты

РФ закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

РФ закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
22:39 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Россия временно закрывает границу с Ираном.

Россия с 7 марта закрывает границу с Ираном "в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории РФ". Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 6 марта, оно опубликовано на сайте правительства.

"ФСБ России с 00 часов 00 минут местного времени 7 марта 2020 года временно приостановить пропуск через государственную границу РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях, за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ", - сказано в документе.

Росавиации предписано в суточный срок проинформировать ПАО "Аэрофлот" и другие авиакомпании о временном запрете перевозки иностранных граждан с территории Ирана в целях транзита через территорию РФ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Иран, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравления с 8 марта коллег и начальниц, красивые открытки
02 Ведущая черта характера: точный психологический тест, который расскажет о Вас
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 7 марта
04 Семь книг по психологии, которые перевернут ваш взгляд на жизнь
05 Простые и эффективные средства, которые полезно принимать утром для улучшения здоровья
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
РФ закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
РФ закрывает границу с Ираном из-за коронавируса
Шмыгаль: Правительство проведет реформу ГАСИ
Шмыгаль: Правительство проведет реформу ГАСИ
Глава дипломатии ЕС: Я должен отправиться в Украину
Глава дипломатии ЕС: Я должен отправиться в Украину
Спустя 35 лет: звезды &quot;Назад в будущее&quot; сыграли в покер (Фото)
Спустя 35 лет: звезды "Назад в будущее" сыграли в покер (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь