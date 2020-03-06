РФ закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

Россия временно закрывает границу с Ираном.

Россия с 7 марта закрывает границу с Ираном "в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и нераспространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории РФ". Соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 6 марта, оно опубликовано на сайте правительства.

"ФСБ России с 00 часов 00 минут местного времени 7 марта 2020 года временно приостановить пропуск через государственную границу РФ иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывающих с территории Исламской Республики Иран, въезжающих на территорию РФ в целях обучения и осуществления трудовой деятельности, а также в частных, туристических и транзитных целях, за исключением граждан государств - членов Евразийского экономического союза, экипажей воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в РФ", - сказано в документе.

Росавиации предписано в суточный срок проинформировать ПАО "Аэрофлот" и другие авиакомпании о временном запрете перевозки иностранных граждан с территории Ирана в целях транзита через территорию РФ.