Коронавирусная эпидемия: В России зарегистрировали еще 4 новых случая заражения

В России за прошедшие сутки обнаружили четыре новых случая заражения коронавирусом COVID-19.
Об этом со ссылкой на данные российского оперативного штаба сообщает "Коммерсант".
Как отмечается, количество зараженных коронавирусом в России выросло с 10 до 14.
Трое заразившихся находятся в Липецке, один в Санкт-Петербурге. Все они посещали Италию.
Также в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом в Москве сообщили, что с инфекционной клинической больницы в российской столице выписан первый пациент, который заразился новой коронавирусной инфекцией.
"Повторные исследования на наличие у него заболевания показали отрицательный результат. Пациент находится в хорошем состоянии", - указали в российском ведомстве.