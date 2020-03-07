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Риск распространения: Президента Эстонии проверяют на коронавирус

Риск распространения: Президента Эстонии проверяют на коронавирус
14:18 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:Президент Эстонии после возвращения из США решила пройти проверку на коронавирус, для снижения рисков распространения.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу вернулась из США и должна была принять участие в мероприятии, посвященном годовщине Конгресса Эстонии, но отказалась с целью минимизировать риск распространения коронавируса.

Кальюлайд ждет собственных результатов теста на коронавирус, передает ERR.

"Сегодня (в субботу – ред.) глава государства должна была выступить на торжественном собрании в честь 30-летия Конгресса Эстонии, но так как результаты теста еще не готовы, то с целью минимизировать риск распространения коронавируса президент решила не участвовать в нем", – сообщил советник президента Таави Линнамяэ. 

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Сообщается, что в начале недели Кальюлайд участвовала в конгрессе Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне.

Однако в пятницу организаторы мероприятия сообщили, что у двух участников конгресса был обнаружен коронавирус.

"Президент и делегация в поездке тщательно следили за соблюдением правил гигиены. Все здоровы, симптомов ни у кого нет", – рассказал советник эстонского президента.

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Эстония, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
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