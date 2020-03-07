Риск распространения: Президента Эстонии проверяют на коронавирус

Новости мира:Президент Эстонии после возвращения из США решила пройти проверку на коронавирус, для снижения рисков распространения.

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд в субботу вернулась из США и должна была принять участие в мероприятии, посвященном годовщине Конгресса Эстонии, но отказалась с целью минимизировать риск распространения коронавируса.

Кальюлайд ждет собственных результатов теста на коронавирус, передает ERR.

"Сегодня (в субботу – ред.) глава государства должна была выступить на торжественном собрании в честь 30-летия Конгресса Эстонии, но так как результаты теста еще не готовы, то с целью минимизировать риск распространения коронавируса президент решила не участвовать в нем", – сообщил советник президента Таави Линнамяэ.

Сообщается, что в начале недели Кальюлайд участвовала в конгрессе Американо-израильского комитета по общественным связям в Вашингтоне.

Однако в пятницу организаторы мероприятия сообщили, что у двух участников конгресса был обнаружен коронавирус.

"Президент и делегация в поездке тщательно следили за соблюдением правил гигиены. Все здоровы, симптомов ни у кого нет", – рассказал советник эстонского президента.