В Сочи мужчины в платьях избили охранников ТРЦ (Фото)

В России мужчины в платьях подрались с охранниками магазина.

В российском городе Сочи мужчины в платьях и на каблуках побили охранников торгово-развлекательного центра.

Видео инцидента появилось в сообществе «ЧП в Сочи» в соцсети «Вконтакте», которая запрещена в Украине. Инцидент произошел накануне 8 марта.

По словам очевидцев, стычка началась после конфликта между охранниками ТРЦ и группой мужчин в женской одежде. Причиной драки стало то, что посетители якобы пытались что-то украсть из магазина.

Хулиганов попытались задержать, что стало причиной конфликта. Позже на место происшествия прибыла полиция.