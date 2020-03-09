Скачать
Понедельник, 09.03.2020
Главные события недели: коронавирус в Украине, ротации в Кабмине, увольнение Рябошапки и другое
Главные события недели: коронавирус в Украине, ротации в Кабмине, увольнение Рябошапки и другое
День в ООС: ВСУ несут потери на Донбассе
День в ООС: ВСУ несут потери на Донбассе
Шахтер и Колос забили семь голов на двоих в матче УПЛ (Видео)
Шахтер и Колос забили семь голов на двоих в матче УПЛ (Видео)
"Мое тело меняется": Кэти Перри призналась, что страдает от токсикоза
Кэти Перри призналась, что страдает от токсикоза

В Сочи мужчины в платьях избили охранников ТРЦ (Фото)

В Сочи мужчины в платьях избили охранников ТРЦ (Фото)
00:13 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Скриншот

В России мужчины в платьях подрались с охранниками магазина.

В российском городе Сочи мужчины в платьях и на каблуках побили охранников торгово-развлекательного центра. 

Видео инцидента появилось в сообществе «ЧП в Сочи» в соцсети «Вконтакте», которая запрещена в Украине. Инцидент произошел накануне 8 марта.

По словам очевидцев, стычка началась после конфликта между охранниками ТРЦ и группой мужчин в женской одежде. Причиной драки стало то, что посетители якобы пытались что-то украсть из магазина.

Хулиганов попытались задержать, что стало причиной конфликта. Позже на место происшествия прибыла полиция.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Полиция, Драка, Сочи, РФ.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 8 Марта 2020: красивые поздравления с Международным женским днем
02 Чумак рассказал, почему ОГП не подписывал подозрения против Порошенко
03 Поздравления с 8 Марта 2020: красивые и романтичные поздравления в стихах
04 Теплые пожелания с наступающим 8 марта в стихах и открытках
05 Первые животные Земли были связаны сетью странных нитей (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Буковине мужчина напал с ножом на сожительницу
На Буковине мужчина напал с ножом на сожительницу
Коронавирус в Нью-Йорке: число зараженных превысило сотню
Коронавирус в Нью-Йорке: число зараженных превысило сотню
Италия закупит 22 млн медицинских масок
Италия закупит 22 млн медицинских масок
Объявлен график обновлений смартфонов Vivo до Android 10
Объявлен график обновлений смартфонов Vivo до Android 10
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь