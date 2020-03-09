Курс рубля к доллару резко обвалился

В понедельник, 9 марта, цены на нефть упали на 30% после того, как ОПЕК и Россия не смогли договориться о снижении уровня добычи.

После обрушения мировых цен на нефть в России курс доллара на международном валютном рынке превысил 73,7 руб., евро — 84,1 руб., свидетельствуют данные Bloomberg на 9.20 по киевскому времени.

В понедельник, 9 марта, торги валютой на Московской бирже не проводятся из-за выходного дня в России. Они возобновятся во вторник, 10 марта. На закрытии предыдущих торгов, в пятницу, доллар стоил 68,5 руб, а евро — около 80 руб., указывает Bloomberg. Курс доллара на 10.10 превысил 74,9 руб., курс евро — 85,6., следует из данных Investing, передают “Ведомости”.

Стоимость нефти марки Brent сразу после открытия торгов 9 марта упала более чем на 30%. Майские фьючерсы Brent на Интерконтинентальной бирже торговались на уровне $35,6 за баррель (-27%). Апрельские фьючерсы WTI стоили $32,6 за баррель (-26,5%). Последний раз так дешево нефть стоила в январе 2016 г. Причиной падения стал развал сделки ОПЕК+ о сокращении добычи.

Накопленных средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) России хватит для покрытия дефицита бюджета от падения цен на нефть до $25-30 за баррель, говорится в материалах, опубликованных на сайте министерства финансов. По данным ведомства, объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов на 1 марта 2020 г. составил более 10,1 трлн руб. или 9,2% ВВП.

Таким образом, средств хватит для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до этого уровня на протяжении 6-10 лет, заявили в Минфине РФ.