Скачать
Понедельник, 09.03.2020
Дело MH17: сколько времени понадобится суду для принятия решения
Дело MH17: сколько времени понадобится суду для принятия решения
Совет ЕС ограничивает работу из-за коронавируса
Совет ЕС ограничивает работу из-за коронавируса
Этот день в истории футбола: миланскому Интеру - 112 лет (Видео)
Этот день в истории футбола: миланскому Интеру - 112 лет (Видео)
Полнолуние в Деве 9 марта: заговоры на деньги и богатство
Полнолуние в Деве 9 марта: заговоры на деньги и богатство

В российском Якутске нашли контейнер с почти сотней зарезанных собак и кошек

В российском Якутске нашли контейнер с почти сотней зарезанных собак и кошек
14:10 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

В Якутске во время проверки одного из контейнеров волонтеры обнаружили около ста трупов животных.

В Российском Якутске волонтеры обнаружили контейнер с десятками собак и кошек с перерезанным горлом.

"Вчера ночью волонтеры вскрыли контейнер на заднем дворе пункта передержки, там оказалось около 100 трупов животных. Всех перебили", — сообщила зоозащитница Злата Сычева, передают российские СМИ.

По ее словам, в данное время на месте работают сотрудники полиции.

ОПЕК и Россия не смогли договориться: цены на нефть упали на 30%

Работники пункта передержки заявили, что все претензии следует направлять республиканскому департаменту ветеринарии.

В ведомстве, в свою очередь, сообщили, что все было законно, — эвтаназии подвергли 72 собаки, которые якобы контактировали с инфицированной бешенством особью. Мэр Якутска заявила, что она не давала таких указаний.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Собаки, Бешенство, Смерть, Якутск.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какую миссию уготовила вам судьба: древний китайский тест "Ханьцзы"
02 В Сирии произошло масштабное ДТП: 32 погибших, более 70 раненых
03 Кашель как рукой снимет: что нужно пить при простуде
04 Влетела в блиндаж: В ДТП на Николаевщине погибла 20-летняя девушка
05 Разумков объяснил, почему произошла смена правительства
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине: в Миндраве отчитались о ситуации
Коронавирус в Украине: в Миндраве отчитались о ситуации
Ситуация в ООС: боевики применили запрещенное вооружение
ООС: боевики применили запрещенное вооружение
В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение
В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение
Пятницы 13 в 2020 году: когда наступят и что важно знать об этих днях
Пятницы 13 в 2020 году: когда наступят и что важно знать об этих днях
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь