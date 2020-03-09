В российском Якутске нашли контейнер с почти сотней зарезанных собак и кошек

В Якутске во время проверки одного из контейнеров волонтеры обнаружили около ста трупов животных.

В Российском Якутске волонтеры обнаружили контейнер с десятками собак и кошек с перерезанным горлом.

"Вчера ночью волонтеры вскрыли контейнер на заднем дворе пункта передержки, там оказалось около 100 трупов животных. Всех перебили", — сообщила зоозащитница Злата Сычева, передают российские СМИ.

По ее словам, в данное время на месте работают сотрудники полиции.

Работники пункта передержки заявили, что все претензии следует направлять республиканскому департаменту ветеринарии.

В ведомстве, в свою очередь, сообщили, что все было законно, — эвтаназии подвергли 72 собаки, которые якобы контактировали с инфицированной бешенством особью. Мэр Якутска заявила, что она не давала таких указаний.