Все для Путина: в РФ обнулили предыдущие президентские сроки

Теперь действующий президент РФ сможет пойти в президенты на еще один срок.

Поправка депутата Госдумы Валентины Терешковой, предусматривающая обнуление президентских сроков, внесенная ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции, получила одобрение депутатов нижней палаты парламента.

За - 380 человек, против - 43, воздержался - 1.

В поправке говорится, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что предложение Терешковой об "обнулении" президентских сроков в случае одобрения на голосовании поправок в Основной закон страны можно будет принять, если Конституционный суд даст по нему положительное заключение.