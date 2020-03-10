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Досрочные выборы в Госдуму: Путин пока что сохраняет молчание

Досрочные выборы в Госдуму: Путин пока что сохраняет молчание
12:47 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Дмитрий Песков говорит, что Владимир Путин скоро прокомментирует инициативу о досрочных выборах в Госдуму.

В Кремле заявили, что президент России Владимир Путин в ближайшее время выскажется по инициативам провести досрочные выборы в Госдуму после внесения поправок в Конституцию РФ.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Инициативы, которые звучат сейчас из Государственной Думы, я комментировать не буду, они будут рассмотрены, и в ближайшее время президент сообщит о своем отношении к этим инициативам", - сказал Песков.

Ранее депутат Госдумы от партии власти "Единая Россия" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроект об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах.

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Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что поправка будет рассмотрена во вторник.

Кроме этого, лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести досрочные выборы в Госдуму 20 сентября.

Также Жириновский предложил дать Госсовету полномочия избирать президента РФ из нескольких предложенных кандидатур и использовать эту процедуру на следующих выборах главы государства в 2024 году.

Напомним, в Кремле заверили, что принимают меры по защите президента России Владимира Путина от коронавируса.

 

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Кремль, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Выборы в Госдуму, Госдма.
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