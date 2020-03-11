Доходы "Газпрома" от экспорта стремительно обрушились на 41%

За прошедший месяц доходы от экспорта в "Газпроме" значительно снизились, на 41%.

Доходы "Газпрома" от экспорта газа упали по итогам января 2020 года на 41,1% в годовом сопоставлении до 3 миллиардов долларов.

Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на материалы Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

При этом, уточняет ведомство, физический экспорт газа за отчетный период уменьшился на 11,9% до 18,3 миллиарда кубометров.

Как сообщалось, в феврале концерн представил данные ко Дню инвестора компании, из которых следовало, что чистая прибыль "Газпрома" по итогам минувшего года оценивалась в 21,4 миллиарда долларов по сравнению с 23,3 миллиарда долларов за 2018 год.

При этом, указывал концерн, выручка по МСФО уменьшилась за 2019 год до 126 миллиардов долларов со 132 миллиардов за 2018 год.

В ходе выступления перед инвесторами замглавы "Газпрома" Фамил Садыгов обратил, в частности, внимание на негативные условия на европейском газовом рынке.