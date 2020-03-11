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Транспортировка газа: какие тарифы ждут украинцев

Транспортировка газа: какие тарифы ждут украинцев
14:04 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Бизнеса:Украинцы, не потребляющие газ, оплатят его транспортировку по минимальному тарифу.

Украинцы с нулевым потреблением газа, а также новые потребители в апреле получат платежку с минимальным тарифом за транспортировку голубого топлива вместо ее полной стоимости, как было в платежках за январь и февраль. 

Об этом говорится в сообщении "Региональной газовой компании" (РГК) бизнесмена Дмитрия Фирташа, в которую входят около 20 операторов газораспределительных сетей (облгазов).

В РГК отметили, что Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), утвердила минимальный размер платы за доставку на заседании 6 марта. "Обновленные счета потребители получат в апреле.

Тем, кто уже уплатил по квитанциям в январе и феврале, будет произведен перерасчет. Средства останутся на лицевых счетах потребителей. Для этого не нужно писать отдельных заявлений и обращаться в контакт-центр", - сообщили в компании.

В пресс-службе отметили, что решение коснется новых потребителей, а также домохозяйств, которые потребляют газ менее девяти месяцев и которые не пользовались газом. Размер минимального месячного платежа в городе/области составит от суммы, равной 39 куб.м * тариф : 12, до суммы, равной 314 куб.м * тариф : 12.

Отмечается, что для расчета минимальной платы за доставку для домохозяйств НКРЭКУ использовала действующие нормы потребления газа. Они рассчитаны на основании постановления Кабинета министров от 27 февраля 2019 года № 143 "Вопросы потребления природного газа".

Размер минимальной платы для домохозяйств, использующих газ комплексно, рассчитан исходя из среднемесячного объема потребления в межотопительный период. Ранее для этой категории потребителей стоимость платы за доставку газа рассчитывалась на квадратуру помещения или дома, отметили в пресс-службе.

Как сообщалось, 11 февраля НКРЭКУ одобрила проект постановления, которым устанавливается минимальная плата за услуги по распределению газа для новых бытовых потребителей и потребителей, не потреблявших газ в прошлом году.

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В частности, минимальный уровень потребления составит: 39 куб. м - для потребителя, который использует природный газ только для приготовления пищи, 126 куб. м - для потребителя, который использует природный газ для подогрева воды и приготовления пищи, 314 куб. м - для тех, кто использует газ комплексно, в том числе для отопления.

Украинцы с января 2020 года начали получать отдельную платежку с начислениями за доставку газа газораспределительными компаниями. Платежку за транспортировку газа с ее полной стоимостью получили в том числе потребители, которые не пользуются газом в домохозяйстве, а также новые потребители.

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В октябре 2019 года НКРЭКУ внесла изменения в порядок формирования тарифов облгазов на распределение газа таким образом, чтобы плата определялась не по фактическим объемам потребления, а по потребленным за прошлый год.

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Газ, Тарифы, Цена на газ, Транспортировка газа, НКРЭКУ.
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