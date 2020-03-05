Скачать
Четверг, 05.03.2020
В Украине с апреля запустят автофиксацию нарушений ПДД
В Украине с апреля запустят автофиксацию нарушений ПДД
Кто вошел в Кабмин Шмыгаля: что известно о новом правительстве
Кто вошел в Кабмин Шмыгаля: что известно о новом правительстве
Свитолина отказалась выступать в парном разряде Монтеррея
Свитолина отказалась выступать в парном разряде Монтеррея
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 6 марта

Украина и США готовятся к долгосрочному контракту на поставки газа

Украина и США готовятся к долгосрочному контракту на поставки газа
09:57 Сегодня Телеграф Экономическая правда Фото: Твиттер

Новости Бизнеса:По словам Алексея Оржеля контракт на поставки газа из США укрепит позиции Украины на переговорах с Россией.

Украина намерена заключить десятилетний или двадцатилетний контракт на поставки больших объемов природного газа из США через Польшу.

рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды в правительстве Алексея Гончарука Алексей Оржель.

"США заинтересованы сделать портфель таких заказов. Есть спотовые рынки, а есть действительно стратегические, геополитические рынки. Думаю, что очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт… Для нас - это геополитический документ и энергетическая безопасность. Его реализация планируется через инфраструктуру Польши", - сказал министр.

В "Нафтогазе" собираются продавать украинцам газ без посредников

Он отметил, что такой долгосрочный контракт на поставки газа из США укрепит позиции Украины на переговорах с Россией.

"Мы сможем привязаться к биржевым индикаторам, соответственно, от этого контракта будет развиваться инфраструктура сжиженного газа. И когда в следующий раз мы будем иметь переговоры по транзиту, или о другом с Россией, то у нас уже будет альтернативная поставка из страны, которая сейчас пытается нарастить свое присутствие на европейском рынке и вообще в мире по газу", - сказал он.

При этом министр не стал раскрывать подробности об объемах закупки, отметив только, что они будут крупными.

Напомним, Украина вошла в весну с запасами в ПХГ в 1,6-1,9 раза больше предыдущих пяти лет.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Газ, США, Поставки газа, Алексей Оржель.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Холерик, сангвиник, флегматик или меланхолик? Тест на определение темперамента
02 Верховная Рада проголосовала за новый состав Кабмина
03 ТОП 7 опасных веществ из привычного обихода, которые приводят к смерти
04 Итоги дня 4 марта: Зеленский в Раде, новый Кабмин и коронавирус в Украине
05 Вятрович о ротациях в Кабмине: Это только имитация изменений, изменений не происходит
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
На Донбассе четверо украинских бойцов получили ранения
На Донбассе четверо украинских бойцов получили ранения
Коронавирус в мире: число инфицированных превысило 94 тысяч человек
Коронавирус: число инфицированных превысило 94 тысяч
Популярная туристическая страна вводит визы
Популярная туристическая страна вводит визы
Как попросить домового найти вещь или деньги в квартире
Как попросить домового найти вещь или деньги в квартире
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь