Украина и США готовятся к долгосрочному контракту на поставки газа

Новости Бизнеса:По словам Алексея Оржеля контракт на поставки газа из США укрепит позиции Украины на переговорах с Россией.

Украина намерена заключить десятилетний или двадцатилетний контракт на поставки больших объемов природного газа из США через Польшу.

рассказал министр энергетики и защиты окружающей среды в правительстве Алексея Гончарука Алексей Оржель.

"США заинтересованы сделать портфель таких заказов. Есть спотовые рынки, а есть действительно стратегические, геополитические рынки. Думаю, что очень правильно и адекватно подписать десятилетний или двадцатилетний такой контракт… Для нас - это геополитический документ и энергетическая безопасность. Его реализация планируется через инфраструктуру Польши", - сказал министр.

Он отметил, что такой долгосрочный контракт на поставки газа из США укрепит позиции Украины на переговорах с Россией.

"Мы сможем привязаться к биржевым индикаторам, соответственно, от этого контракта будет развиваться инфраструктура сжиженного газа. И когда в следующий раз мы будем иметь переговоры по транзиту, или о другом с Россией, то у нас уже будет альтернативная поставка из страны, которая сейчас пытается нарастить свое присутствие на европейском рынке и вообще в мире по газу", - сказал он.

При этом министр не стал раскрывать подробности об объемах закупки, отметив только, что они будут крупными.

Напомним, Украина вошла в весну с запасами в ПХГ в 1,6-1,9 раза больше предыдущих пяти лет.