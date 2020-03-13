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"Обнуление" президентских сроков Путина: Оппозиционер оценил вероятность возникновения протестов в РФ

"Обнуление" президентских сроков Путина: Оппозиционер оценил вероятность возникновения протестов в РФ
08:04 Сегодня Телеграф УНИАН https://twitter.com

В России опозиционер Троицкий, допустил, что "обнуление" президентских сроков Путина станет причиной потестного "бурления" в стране.

Российский оппозиционер, публицист, музыкальный критик Артемий Троицкий допустил, что изменения в конституцию РФ, "обнуление" президентских сроков и возможность Владимиру Путину снова баллотироваться на пост президента станет причиной протестного "бурления" в стране "вплоть до Майдана".

"Вероятность такого развития событий – не нулевая. Я бы дал этому около 60%", – написал он в блоге на сайте "Обозреватель".

"Другое дело, что из этих 60% шанс на успех и удачную народную революцию гораздо более призрачный. Но то, что это пройдет для Путина – это весьма вероятно, свыше 50%", – добавил публицист.

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По его мнению, Кремль затеял "игры в демократию" - референдум относительно изменений в конституцию, который не предусмотрен Основным Законом этого государства. "Разумеется, они затеяли это, рассчитывая, что они на 100% фальсифицируют все, что надо, и результат будет положительный. И это будет означать, что народ России поддерживает Владимира Путина и его бессрочное диктаторское монархистское правления. Но я думаю, что здесь они, возможно, и промахнулись", – отметил Троицкий.

По оценкам оппозиционера, "натяжки, фальсификации, вбросы и тому подобное" на референдуме будут масштабными, и "народ сильно рассердится". Несмотря на разрозненность оппозиции, на этот раз она может объединиться, а к тем россиянам, которые критически настроены к власти, могут присоединиться те, "которым Путин просто надоел, то, что называется, за*бал", – предположил Троицкий.

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Протест, Россия, РФ, Владимир Путин.
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