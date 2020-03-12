Скачать
Четверг, 12.03.2020
Заявление Трампа на фоне коронавируса: нефтяной рынок обрушился второй раз за неделю
Заявление Трампа на фоне коронавируса: нефтяной рынок обрушился второй раз за неделю
Коронавирус в США: Трамп обещает "меры беспрецедентного характера"
Коронавирус в США: Трамп обещает "меры беспрецедентного характера"
Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне
Официально: Усик и Чисора проведут бой в Лондоне
Том Хэнкс с женой подцепили коронавирус в Австралии
Том Хэнкс с женой подцепили коронавирус в Австралии

Фейгин о планах Кремля по "поглощению" Беларуси: Военный вариант не исключается

Фейгин о планах Кремля по "поглощению" Беларуси: Военный вариант не исключается
05:49 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:Фейгин подчеркивает, что как только вопрос с Беларусью решится, Украина превратится в "цель №1" главы РФ Владимира Путина.

Сейчас в приоритетах Кремля – создание союзного государства России и Беларуси. 

Такое мнение озвучил российский правозащитник Марк Фейгин, передает "Обозреватель".

Он не исключил возможности военного захвата Беларуси. Однако, по его словам, пока Путин пытается "уговорить" Александра Лукашенко добровольно согласиться на объединение государств. 

"Вопрос этот сейчас обсуждается чуть ли не ежедневно. Позиция Москвы известна, она публично озвучена: форсирование создания союзного государства, точнее, ее структур. И самое главное – введение поста президента союзного государства, который избирается гражданами обеих стран. Очевидно, подразумевается, что во главе этого союзного государства станет Владимир Путин", – рассказал Фейгин.

Госдеп США: РФ нарушает права человека в Украине

"Могут обсуждаться и варианты, как насильно заставить президента Беларуси склониться к этому. Он же сопротивляется.... Военный вариант не исключается, при определенной эскалации. Не будем забывать, что в Беларуси расположены российские военные базы, внешние границы контролируются российско-белорусскими частями", – добавил он.

Правозащитник предположил, что захватить Беларусь не составит особого труда РФ.

"Но я думаю, они еще не исчерпали весь резерв переговоров с Лукашенко. Наверное, еще рассчитывают уговорить его согласиться добровольно", – отметил он.

В Раде прокомментировали поездку нардепов ОПЗЖ в Москву

Фейгин подчеркнул, что после решения вопроса с Беларусью, Украина выйдет для Путина на первый план.

"Все же, пока есть независимая Беларусь, Украина остается вторым лакомым куском, который Путин пытается проглотить. Но как только с Беларусью будет покончено – ничего другого не останется, кроме Украины", – резюмировал эксперт.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Беларусь, Владимир Путин, Марк Фейгин.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
02 Какое чувство движет Вами: психологический тест
03 Вакарчук больше не глава партии "Голос"
04 Украина на карантине: опубликовано решение Кабмина
05 Иран согласился отправить в Украину черные ящики со сбитого самолета "МАУ"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
COVID-19: в ООН дали рекомендации беременным женщинам
COVID-19: в ООН дали рекомендации беременным женщинам
Карантин в Украине: УГКЦ дала рекомендации прихожанам
Карантин в Украине: УГКЦ дала рекомендации прихожанам
Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях
Минобразования вводит карантин во всех учебных заведениях
Рецепт дня: Скумбрия, запеченная с горчицей, орехами и сыром
Рецепт дня: Скумбрия, запеченная с горчицей, орехами и сыром
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь