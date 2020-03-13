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"Зверское закручивание гаек": Российский оппозиционер дал прогнозы о грядущей ситуации в РФ

"Зверское закручивание гаек": Российский оппозиционер дал прогнозы о грядущей ситуации в РФ
09:15 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: unsplash.com

В России оппозиционный политик Сидельников дал печальный прогноз на ближайшее время, после грядущего референдума в стране.

Российский оппозиционный политик Андрей Сидельников спрогнозировал, что после референдума относительно изменений в Конституцию, запланированного на 22 апреля, в России "будет очередное зверское закручивания гаек и отбирание прав и свобод граждан".

"Уже сейчас можно предполагать, что огромное количество людей будет посажено в тюрьму по политическим мотивам", – написал он в блоге на сайте "Обозреватель".

Оппозиционер сравнил путинский режим со сталинским и нашел в них много общего. "Напоминает ли это сталинские времена? Да", – констатировал он.

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"Да, в таком количестве Путин не убивает граждан. Пока что. Но 1937 год уже наступает на пятки. Репрессии не просто на пороге – они уже стучатся в дверь. Это можно увидеть и по "Делу Сети", и по другим делам, которые педалирует власть", – заявил Сидельніков.

По его словам, после "обнуления" президентских сроков, предусмотренного изменениями в конституцию РФ, "задача у властей только одна: удерживать эту власть силовым способом".

Оппозиционер признал, что рядовые россияне возмущены. "Но, как и в советские времена, это возмущение они переносят на кухне, на бытовые разговоры", – отметил он. Исходя из этого политик предположил, что Владимир Путин, как и Иосиф Сталин, "будет у власти до конца своих дней".

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Россия, Конституция, РФ, Граждане.
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