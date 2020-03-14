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Пикеты против политических репрессий: в Москве задержаны десятки активистов (Видео)

Пикеты против политических репрессий: в Москве задержаны десятки активистов (Видео)
19:24 Сегодня Телеграф УНИАН

В центре Москвы задержаны около 50 участников одиночных пикетов против политических репрессий.

Около 50 человек задержаны у здания ФСБ в центре Москвы, где проходят одиночные пикеты против политических репрессий.

Как сообщает ОВД-Инфо, среди них - правозащитник Лев Пономарёв.

Стало известно, что его в отделе полиции избили.

Соответствующие видеокадры и информацию опубликовала на своей странице в в Facebook российская политтехнолог и правозащитника Марина Литвинович.

Около 50 человек задержаны у здания ФСБ в центре Москвы, где проходят одиночные пикеты против политических репрессий, сообщает ОВД-Инфо.

"Среди задержанных – правозащитник Лев Пономарёв и оппозиционер Сергей Удальцов", - говорится в сообщении.

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Как сообщил в социальных сетях политик Дмитрий Гудков, в Таганском ОВД против Пономарева применили меры физического воздействия.

Активисты планировали окружить здание ФСБ, выстроившись вокруг него на расстоянии вытянутой руки. Один из организаторов субботней акции Ольга Мирясова в разговоре с газетой "Коммерсантъ" назвала протест возле Лубянки "отсылкой к акции 1989 года". Тогда москвичи в День политзаключенного 30 октября окружили здание КГБ живой цепью, отмечает Радио Свобода.

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По словам очевидцев, полиция начала отправлять участников в автозаки сразу после начала пикетов. Сейчас задержанных развезли по отделениям полиции. В чём их обвиняют – пока не сообщается.

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Москва, Россия, Протесты, Репрессии, Задержания.
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