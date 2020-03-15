Коронавирусная эпидемия: В России зафиксировали еще несколько новых случаев заражения

Медики в РФ подтвердили уже 63 случая заражения коронавирусом по стране.

В России за последние сутки подтвердили 4 новых случая инфицирования COVID-19, количество пострадавших от вируса возросло до 63 человек.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 59 до 63 за последние сутки, четверо новых заболевших в последние две недели посещали европейские страны с неблагополучной вирусной обстановкой", - говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет о трех случаях в Московской области и одном - в Тюменской. По предоставленной штабом информации, заболевшие посетили Испанию, Италию, Францию и Швейцарию.

"Круг лиц, с которыми заболевшие контактировали в России, согласно сообщению штаба, определен. Отмечается, что идет работа по помещению контактных лиц под меднаблюдение, проводится их лабораторное обследование", - пишет ТАСС.

По данным оперативного штаба, из 63 случаев в РФ коронавирусная инфекция была зарегистрирована у 60 россиян, у двух граждан Китая и одного гражданина Италии. Двое граждан КНР и один гражданин России, а также россияне, эвакуированные из Японии с борта круизного лайнера Diamond Princess, были выписаны по выздоровлению.