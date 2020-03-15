Беларусь приостановила движение поездов в Литву

Белорусская железная дорога временно приостановила движение поездов в Литву, сообщает в воскресенье пресс-центр БЖД.
"В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Литовской Республикой принято решение о приостановлении международного железнодорожного пассажирского сообщения. На основании этого факта железнодорожная администрация Литвы уведомила о временной приостановке и изменении условий курсирования международных поездов и беспересадочных вагонов", - говорится в сообщении пресс-центра.
Так, отменяются и временно курсировать не будут: поезда №804/803, №808/807, №805/806 Минск-Вильнюс с 16 марта, поезд №801/802 Минск-Вильнюс с 21 марта, поезд №809/810 Минск-Вильнюс с 24 апреля.
Кроме того, продолжили в пресс-центре, международные поезда формирования АО "РЖД" будут следовать транзитом по территории Литовской Республики без посадки и высадки пассажиров по станциям Кена, Вильнюс, Кибартай:
Ранее в воскресенье БЖД сообщила о временном прекращении движения поездов в Украину и Латвию.