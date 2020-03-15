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Беларусь приостановила движение поездов в Литву

Беларусь приостановила движение поездов в Литву
16:58 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Беларусь вслед за Украиной и Латвией временно приостановила движение поездов в Литву.

Белорусская железная дорога временно приостановила движение поездов в Литву, сообщает в воскресенье пресс-центр БЖД.

"В связи с ситуацией, вызванной коронавирусом COVID-19, Литовской Республикой принято решение о приостановлении международного железнодорожного пассажирского сообщения. На основании этого факта железнодорожная администрация Литвы уведомила о временной приостановке и изменении условий курсирования международных поездов и беспересадочных вагонов", - говорится в сообщении пресс-центра.

Так, отменяются и временно курсировать не будут: поезда №804/803, №808/807, №805/806 Минск-Вильнюс с 16 марта, поезд №801/802 Минск-Вильнюс с 21 марта, поезд №809/810 Минск-Вильнюс с 24 апреля.

Кроме того, продолжили в пресс-центре, международные поезда формирования АО "РЖД" будут следовать транзитом по территории Литовской Республики без посадки и высадки пассажиров по станциям Кена, Вильнюс, Кибартай:

  • №30/29 Калининград - Москва отправлением из Калининграда с 16.03.2020, из Москвы с 15.03.2020;
  • №80/79 Калининград - Санкт-Петербург отправлением из Калининграда с 17.03.2020, из Санкт-Петербурга с 15.03.2020;
  • №360/359 Калининград - Адлер отправлением из Калининграда с 16.03.2020, из Адлера с 15.03.2020;
  • №148/147 Калининград - Москва отправлением из Калининграда с 23.04.2020, из Москвы с 24.04.2020;
  • №426/425 Калининград - Челябинск отправлением из Калининграда с 25.05.2020, из Челябинска с 28.05.2020.

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Ранее в воскресенье БЖД сообщила о временном прекращении движения поездов в Украину и Латвию.

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Беларусь, Литва, Коронавирус, БЖД.
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