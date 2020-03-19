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Четверг, 19.03.2020
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Путин подписал закон: в РФ упростили получение гражданства для беларусов и украинцев

Путин подписал закон: в РФ упростили получение гражданства для беларусов и украинцев
00:49 Сегодня Телеграф УНИАН

Путин подписал закон о признании украинцев и белорусов "носителями русского языка".

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон, который признает украинцев и белорусов носителями русского языка без специального собеседования.

Как сообщает Радио Свобода, документ появился на сайте Кремля сегодня, 18 марта.

Согласно этому закону, граждане Украины и Беларуси могут быть признаны носителями русского языка на основе представленного ими заявления без предварительного собеседования.

"Решение о признании гражданина Республики Беларусь или Украины носителем русского языка принимается комиссией по результатам рассмотрения их заявлений", - говорится в тексте документа.

Пока же иностранные граждане и лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка по результатам собеседования, которое проводит профильная комиссия.

Такой статус дает право получить российское гражданство по упрощенной процедуре.

Отмечается, что Совет Федерации принял этот закон 11 марта. Путин подписал также другой документ, который предусматривает сокращение с 6 до 3 месяцев единого срока рассмотрения заявлений о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке.

Оба закона вступают в силу через 90 дней с момента официального опубликования.

Напомним: 

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Кремль, Россия, Владимир Путин.
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