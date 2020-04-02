Лукашенко: Беларусь не отказывается от интеграции с РФ, но без имперских замашек

Беларусь не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства с Россией, но настаивает на равных условиях.

Беларусь не отказывается ни от одного пункта договора о создании Союзного государства с РФ, но только на равных условиях, заявил президент республики Александр Лукашенко.

"У нас есть договор о создании Союзного государства. Ни от одного пункта этого договора мы не отказываемся", - сказал Лукашенко, которого цитирует госагенство БелТА.

Президент подчеркнул, что договор предполагал создание равных условий для граждан, предприятий и двух государств в целом. "Если Россия сегодня, отказавшись от этих имперских замашек (мы - большие, а вы - малые), готова на это, давайте вести переговоры, давайте будем определяться", - добавил Лукашенко.

Лукашенко заявил, что России следовало хотя бы посоветоваться, предупредить белорусскую сторону о закрытии границ. Он настаивает, что в Беларуси ситуация с коронавирусом была и остается значительно лучше, чем в России.

Он еще раз подчеркнул, что белорусская сторона ни от чего не отказывается, и напомнил, что договор предполагал создание равных условий для граждан, предприятий и двух государств в целом.