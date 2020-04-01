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Экспорт гречки под запретом: Беларусь ограничила вывоз из страны ряда продуктов

Экспорт гречки под запретом: Беларусь ограничила вывоз из страны ряда продуктов
22:21 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Беларусь запретила вывозить из страны гречку, лук и чеснок.

Из Беларуси на три месяца запретили вывозить ряд продуктов в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресслужбу Совета министров Республики Беларусь.

"Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2020 г. № 185 установлен временный запрет на вывоз за пределы Республики Беларусь гречихи, гречневой крупы, лука-севка, лука репчатого и чеснока вне зависимости от страны их происхождения, в том числе при помещении под таможенные процедуры экспорта, временного вывоза, переработки вне таможенной территории и реэкспорта", — говорится в сообщении.

Сообщается, что основные положения постановления вступают в силу после его официального опубликования и действуют в течение трех месяцев.

Напомним: 

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Беларусь, Гречневая крупа, Чеснок, Лук, Коронавирус, Гречиха.
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