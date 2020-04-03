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В Беларуси привлекут военных медиков для борьбы с коронавирусом

В Беларуси привлекут военных медиков для борьбы с коронавирусом
15:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Глава государства отметил, что военные медики оказались в стороне от событий с коронавирусом, а ведь среди них тоже есть инфекционисты и вирусологи.

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил привлечь военных медиков для борьбы с коронавирусом.

"У нас же по республике пять-шесть таких больниц (военных госпиталей - ред.). Надо их подключить. Пусть они посмотрят, как работают гражданские медики. Если нужно, и проконтролируют, и помогут. И самое главное - они тоже будут в этой теме, научатся", - сказал Лукашенко во время поездки в Смолевичский район в пятницу.

Президента цитирует госагентство БелТА.

По его словам, он уже дал соответствующие поручения главе Администрации президента и госсекретарю Совета безопасности.

"Мы что, думаем, что в армии ничего никогда не случится? А не дай бог, какой-то военный конфликт - они (военные медики - ред.) первыми пойдут. Поэтому это для них определенная учеба, а для меня значительная помощь и контроль", - заявил Лукашенко.

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Вместе с тем глава государства отметил, что в настоящее время белорусские врачи справляются с ситуацией, поэтому привлекать студентов-медиков к борьбе с коронавирусом не планируется.

"У нас сил и средств хватает. И койки есть в запасе, и около трех тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких и наркозно-дыхательных - их тоже можно в крайнем случае использовать. Дай бог пройти этот период", - отметил он.

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Беларусь, Александр Лукашенко, Коронавирус, Covid-19, Коронавирус в мире.
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