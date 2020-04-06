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В России - 49 жертв COVID-19

В России - 49 жертв COVID-19
13:30 Сегодня Телеграф Украинская правда

В России за сутки зафиксировали почти 1000 новых больных коронавирусом.

За последние сутки в России число инфицированных коронавирусом нового типа выросло на 954 и теперь составляет 6343 человека.

Об этом сообщает оперативный штаб по контролю за распространением заболевания.

Согласно сообщению, новые случаи зарегистрированы в 49 регионах страны. Больше всего в Москве - 591. Еще 82 случая в Подмосковье, 35 - в Петербурге, 31 - в Коми.

Коронавирус в Беларуси: свыше 500 случаев инфицирования

За сутки в России от коронавируса умерли два человека - один в Подмосковье, один в Республике Коми. Общее число жертв достигло 47.

Число выздоровевших после перенесенной коронавирусной инфекции в России выросло до 406 человек. За последние сутки был выписан 51 поправившийся пациент. В том числе, 25 в Петербурге и 8 в Москве.

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Россия, РФ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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