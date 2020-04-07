Скачать
Вторник, 07.04.2020
Коронавирус в Киеве: сколько человек заразились COVID-19
Коронавирус в Киеве: сколько человек заразились COVID-19
В Украине запустили приложение для контроля самоизоляции, за отказ - штраф
В Украине запустили приложение для контроля самоизоляции, за отказ - штраф
Ломаченко оценил стиль боя Лопеса
Ломаченко оценил стиль боя Лопеса
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 8 апреля

В Москве - 697 случаев COVID-19

В Москве - 697 случаев COVID-19
14:45 Сегодня Телеграф Укринформ

В России количество больных Covid-19 возросло почти до 7,5 тысячи.

За сутки в России выявили 1148 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее количество заболевших в стране возросло до 7470.

Такие обновленные данные на утро вторника представил портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, по данных портала, в Крыму шесть новых инфицированных коронавирусом. И ранее 21 случай COVID-19 также был зарегистрирован в оккупированном Россией Крыму, в том числе, Севастополе.

В России - 49 жертв COVID-19

Больше всего новых эпизодов зарегистрировано в Москве - 697. И в целом наибольшее количество случаев в российской столице - 5181. Всего новые случаи регистрировали в 42 регионах РФ. Общее число жертв заболевания в России достигло 58. Только за последние сутки умерли 11 человек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, РФ, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Поздравление с Благовещением 2020: стихи, проза, открытки
02 Благовещение Пресвятой Богородицы: СМС поздравления и открытки
03 Пройдите тест и узнайте о фазе жизни, в которой находитесь
04 Карта коронавируса в Украине и мире 7 апреля: как распространяется Covid-19
05 Коронавирус в Украине: сколько человек заразились COVID-19, данные МОЗ
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 7 апреля
COVID-19 в Украине: сколько медиков заразились коронавирусом
Сколько медиков в Украине заразились коронавирусом
Пандемия коронавируса: В Японии ввели чрезвычайное положение
В Японии ввели чрезвычайное положение
Что мы искали в поиске Google на прошлой неделе (30.03 – 05.04.2020)
Что мы искали в Google на прошлой неделе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь