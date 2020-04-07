В Москве - 697 случаев COVID-19

В России количество больных Covid-19 возросло почти до 7,5 тысячи.

За сутки в России выявили 1148 новых случаев заражения коронавирусом, таким образом, общее количество заболевших в стране возросло до 7470.

Такие обновленные данные на утро вторника представил портал стопкоронавирус.рф.

Кроме того, по данных портала, в Крыму шесть новых инфицированных коронавирусом. И ранее 21 случай COVID-19 также был зарегистрирован в оккупированном Россией Крыму, в том числе, Севастополе.

Больше всего новых эпизодов зарегистрировано в Москве - 697. И в целом наибольшее количество случаев в российской столице - 5181. Всего новые случаи регистрировали в 42 регионах РФ. Общее число жертв заболевания в России достигло 58. Только за последние сутки умерли 11 человек.