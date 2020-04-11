В Москве из-за вспышки коронавируса вводят пропускной режим

В Москве введут новые ограничительные меры.

На следующей неделе в связи с осложнением эпидемиологической ситуации по коронавирусу для передвижения по Москве постепенно будет вводиться система пропусков.

Об этом заявил мэр Сергей Собянин в обращении к москвичам, опубликованном на его сайте.

"На первом этапе введем его для поездок на работу. На втором этапе - для поездок в других целях. И на третьем этапе - если понадобится - передвижение внутри района. О сроках введения каждого из этапов скажем дополнительно", - сказал Собянин.

Он уточнил, что пропускная система будет носить заявительный характер, но городские власти оставляют за собой право проверить достоверность сообщаемых сведений, (позднее СМИ уточнили, что речь идет о цифровых пропусках).

По словам мэра, в ближайшие дни и недели москвичей "ожидают тяжелые испытания".

Собянин также объявил, что с 13 апреля в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в городе ограничивается или прекращается работа большинства городских организаций, "на неделю с возможным продлением".

Он отметил, что эпидемиологическая ситуация с COVID-19 в Москве начиная с понедельника ухудшается: "Идет быстрый рост тяжелых больных с пневмонией. Если раньше в больницы ежедневно поступало около 500 человек, то сегодня - уже 1300".

Режим самоизоляции в городе ужесточили после того, как в первые дни, объявленные нерабочими, москвичи вышли на прогулки и отправились на шашлыки, как утверждали источники разных СМИ в мэрии. С 3 апреля было только введено электронное слежение за горожанами, которые заразились коронавирусом и были обязаны соблюдать карантин на дому.