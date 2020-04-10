Коронавирус в России: в Москве за день больше тысячи заболевших COVID-19

В России за сутки зарегистрировано 1786 новых случаев коронавируса, что является рекордным показателем.

За сутки количество случаев заболевания коронавирусом в России выросло на 1 786 в 57 регионах и достигло 11 917 человек (+ 17,6%) в 82 регионах, сообщает федеральный оперативный штаб.

В частности, в Москве зарегистрированы 1 124 новых случая за сутки, а всего - 7 822. В Московской области выявлены 182 заболевших, в Коми - 58, в Санкт-Петербурге - 35, в Ульяновской области - 34, в Нижегородской - 32, в Мурманской - 23.

Кроме того, в Марий Эл зарегистрированы 22 новых случая заболевания, в Краснодарском крае - 20, в Башкортостане - 18, в Ленинградской области - 17, в Чувашии и Пензенской области - по 15, в Тамбовской области - 12.

По 10 новых пациентов пришлись на Калининградскую область и Ставропольский край, 8 - на Белгородскую область, по 7 - на Калужскую, Липецкую, Орловскую области и Адыгею.

За сутки умерли 18 пациентов с коронавирусом, из них в Москве - 12. За весь период по России умерли 94 человека.

За прошедшие сутки выписаны по выздоровлению 97 человек, из них в Москве - 37. За весь период по России выписаны из больниц 795 пациентов.

Как сообщалось, последние три дня в России фиксировалось более тысячи случаев коронавируса.

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 1,6 млн человек. Количество жертв приближается к 100 тысячам. На первом месте по количеству заражений остаются США.

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