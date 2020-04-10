Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля

Новости Украины:Хроника чрезвычайного происшествия, в которой собраны все главные новости Украины и мира о коронавирусе COVID-19.

По состоянию на утро 10 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 603 тыс. 195 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 95 тыс. 756 человек, поправились 355 тысяч.

В Украине зафиксировано уже 2203 случая заболевания COVID-19, из них 69 – летальных, выздоровели после коронавируса 61 человек.

Важно:

болеют коронавирусом в Украине 2203 человека;

за сутки от COVID-19 скончались 6 украинцев;

Кабмин следит за соблюдением карантина с помощью мобильных операторов;

власти проверят аптеки на наличие медицинских масок.

10:39 За минувшие сутки количество случаев заболевания коронавирусом в России выросло на 1 786 в 57 регионах и достигло 11 917 человек. В Москве зарегистрированы 1 124 новых случая за сутки, а всего - 7 822.

10:24 Сегодня комиссия Минздрава отправилась в Ивано-Франковскую область, которая лидирует по количеству смертей от COVID-19. В состав комиссии вошли замминистра, профессора, занимающиеся инфекционными болезнями, анестезиологи и реаниматологи. "Будет рассмотрен каждый конкретный случай и даны рекомендации по улучшению ситуации", - сообщил на брифинге главный санврач Виктор Ляшко.

10:18 В Минздраве рассчитывают, что в Украине коронавирусом заразятся не более 2% граждан, заявил на брифинге главный санврач Ляшко. По его словам, эпидемическая ситуация с COVID-19 в стране уверенно находится в пределах прогнозируемой.

10:01 В Венгрии - наибольший прирост заболевших коронавирусом за день, 210 человек. В статистику был включен 151 случай в доме престарелых в Будапеште, из них семь летальных. Всего в стране 1190 заболевших, 77 человек умерло.

10:00 Курение ухудшает течение коронавирусной болезни и усугубляет осложнения от COVID-19, заявил главный санврач Ляшко и призвал всех воздержаться от вредной привычки.

09:45 За помощью посольств и консульств за рубежом обратились более 15 000 украинцев. Общее количество украинских граждан за границей подсчитать невозможно, поскольку не все хотят о себе сообщать, заявил сегодня на брифинге глава МИД Дмитрий Кулеба.

09:42 По данным на 9:00 10 апреля, в Украине 2203 заболевших COVID-19, 69 человек умерли, 61 выздоровел. За сутки - 311 новых случаев.

09:30 За прошедшие сутки на границе более 8500 человек въехало в Украину, у них измерили температуру и опросили их о состоянии здоровья. Признаков заболевания COVID-19 не выявлено. На пунктах пропуска выявлено 25 нарушителей правил карантина (ГПСУ).

09:21 Продюсер Харви Вайнштейн, отбывающий 23-летний срок заключения за изнасилования и домогательства, выздоровел от коронавирусной инфекции. Болезнь протекала безсимптомно.

09:18 На Пасху полиция не будет силой выгонять из церквей нарушителей карантина, заявил глава Нацполиции Игорь Клименко.

09:16 Борис Джонсон, которого накануне перевели из реанимации в обычную палату, сможет приступить к своим обязанностям не раньше, чем через месяц.

09:12 Только в одном американском штате Нью-Йорк сейчас больше случаев заболевания коронавирусом, чем в любой другой стране, кроме самих США. В стране зарегистрировано почти 470 000 случаев при более чем 16 500 смертях (фоторепортаж).

09:00 Пика заболеваемости коронавирусной инфекции COVID-19 в Украине, который прогнозировался на 14-15 апреля, не будет, заявил главный санврач Виктор Ляшко.

По его словам, Украина может обойти пик заражения при условии соблюдения карантина.

08:10 По состоянию на утро 10 марта в мире выявлено 1 600 427 случаев заражения коронавирусом, 95 698 пациентов погибли, 354 464 человек смогли одолеть COVID-19.

08:00 Если украинцы будут соблюдать карантин, то страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков. Он подчеркнул, что сейчас никто не знает точно, когда закончится карантин.

В Украине существенно ужесточены ограничения карантина из-за коронавируса

______________________________________________________________________________________________________________________

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Ключевые рекомендации, как уберечь себя от опасности коронавируса:

Регулярно мойте руки с мылом (не менее 20 секунд) или обрабатывайте дезинфицирующими средствами; Избегайте близкого контакта с теми, кто имеет лихорадку или кашель;







Не прикасайтесь к лицу немытыми руками;







Тщательно готовьте пищу, в частности мясо и яйца;







Как можно чаще проветривайте помещение;







По возможности избегайте мест массового скопления людей.

Как предотвратить распространение инфекции: