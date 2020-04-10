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В Украине подтвердили 311 новых случаев коронавируса

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В Украине подтвердили 311 новых случаев коронавируса
09:56 Сегодня Телеграф

Новости Украины:В Украине за сутки зафиксировано 311 новых случаев COVID-19 и 12 смертей: всего 2203 случая, 69 летальных .

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине подтверждены 2203 случая COVID-19.

"Из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев", - сообщает Минздрав на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.

В обнародованной утром 9 апреля информации сообщалось о 57 летальных случаях. Таким образом, за сутки в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 12 человек.

В ЦОЗ уточняют, что в результате осложнений, вызванных болезнью, всего из 69 умерших человек, 29 мужчин и 40 женщин.

"80% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и легких. Некоторые имели объединенные заболевания", - добавляют в Центре.

В министерстве также обнародовали данные о подтвержденных диагнозах COVID-19 по регионам Украины:

  • Винницкая обл. - 119 случаев;
  • Волынская обл. - 41 случай;
  • Днепропетровская обл. - 52 случая;
  • Донецкая обл. - 11 случаев;
  • Житомирская обл. - 41 случай;
  • Закарпатская обл. - 56 случаев;
  • Запорожская обл. - 54 случая;
  • Ивано-Франковская обл. - 254 случая;
  • г. Киев - 348 случаев;
  • Киевская обл. - 140 случаев;
  • Кировоградская обл. - 82 случая;
  • Львовская обл. - 82 случая;
  • Луганская обл. - 3 случая;
  • Одесская обл. - 46 случаев;
  • Полтавская обл. - 20 случаев;
  • Ровенская обл. - 85 случаев;
  • Сумская обл. - 63 случая;
  • Тернопольская обл. - 196 случаев;
  • Харьковская обл. - 6 случаев;
  • Херсонская обл. - 27 случаев;
  • Хмельницкая обл. - 16 случаев;
  • Черкасская обл. - 86 случаев;
  • Черновицкая обл. - 366 случаев;
  • Черниговская обл. - 9 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 апреля в Центр поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.

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При этом в ЦОЗ подчеркивают: "В Украине исследуют образцы не только лиц, которым установлено подозрение, а и тех, кто контактировал с пациентом с подтвержденным COVID-19. Также есть повторное тестирование для людей, которые выздоровели. Это необходимо для снятия диагноза".

Напомним, число инфицированных коронавирусом в мире достигло 1,6 млн человек. Количество жертв приближается к 100 тысячам. На первом месте по количеству заражений остаются США.

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