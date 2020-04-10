В Украине подтвердили 311 новых случаев коронавируса

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине подтверждены 2203 случая COVID-19.
"Из них 69 летальных, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев", - сообщает Минздрав на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу.
В обнародованной утром 9 апреля информации сообщалось о 57 летальных случаях. Таким образом, за сутки в Украине от осложнений, вызванных коронавирусом, скончались 12 человек.
В ЦОЗ уточняют, что в результате осложнений, вызванных болезнью, всего из 69 умерших человек, 29 мужчин и 40 женщин.
"80% умерших имели тяжелые сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, заболевания почек и легких. Некоторые имели объединенные заболевания", - добавляют в Центре.
В министерстве также обнародовали данные о подтвержденных диагнозах COVID-19 по регионам Украины:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 10 апреля в Центр поступило 862 сообщения о подозрении на COVID-19. Всего с начала 2020 года поступило 8763 сообщения о подозрении на COVID-19.
При этом в ЦОЗ подчеркивают: "В Украине исследуют образцы не только лиц, которым установлено подозрение, а и тех, кто контактировал с пациентом с подтвержденным COVID-19. Также есть повторное тестирование для людей, которые выздоровели. Это необходимо для снятия диагноза".
Напомним, число инфицированных коронавирусом в мире достигло 1,6 млн человек. Количество жертв приближается к 100 тысячам. На первом месте по количеству заражений остаются США.
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