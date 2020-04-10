Зеленский просит немедленно разобраться с ситуацией в Николаевской области

Новости Украины:Зеленский провел традиционное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, в ходе которого он обратил внимание на ситуацию в Николаевской области.

Президент Украины Владимир Зеленский провел традиционное совещание по вопросам борьбы с коронавирусом, на котором особое внимание обратили на ситуацию в Николаевской области, где еще не было зафиксировано ни одного больного COVID-19.

Как сообщает в пятницу пресс-служба главы государства, Зеленскому сообщили, что на Николаевщине проводится очень малое количество тестирований, к тому же есть вопросы к качеству средств, с помощью которых делают анализы.

"Целая область у нас остается под вопросом. Мы не знаем, сколько людей там могут быть заболевшими COVID-19, а поэтому не можем оценить рисков распространения болезни. Немедленно, просто немедленно, без задержек необходимо разобраться с этим", - подчеркнул президент.

Напомним, 9 апреля в Николаевскую область с инспекцииией приезжал главный санврач Виктор Ляшко, который рассказал о "спецоперации" по сверке анализов в разных лабораториях.

По словам Ляшко, Николаевская областная лаборатория сегодня готова делать по 500 тестов ПЦР в сутки.

По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине - 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 69 летальных исходов, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.