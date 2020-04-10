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Пятница, 10.04.2020
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На выходных жителям трех областей запретили покидать дома

На выходных жителям трех областей запретили покидать дома
15:05 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:На выходных жителей Волыни, Закарпатья и Львовской области просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее.

На Закарпатье приняли решение о введении максимального ограничения передвижения в области с 13 часов субботы, 11 апреля, до 6 утра понедельника, 13 апреля. Об этом сообщил и.о. председателя Закарпатской ОГА Алексей Гетманенко.

"Чтобы сдержать распространение инфицирования коронавируса, на этих выходных в области мы усиливаем меры безопасности. Региональная комиссия приняла решение о введении максимального ограничения передвижения. Это означает, что начиная с 13 часов субботы, 11 апреля, до 6 часов утра понедельника, 13 апреля, люди не будут выходить из дома", - заявил он.

По словам и. о. председателя ОГА, в эти дни органы правопорядка будут работать в усиленном режиме, службу будут нести работники органов Нацполиции и Нацгвардии.

"Штрафа в 17 тысяч гривень нарушителям карантина избежать не удастся", - подчеркнул он.

Также Гетманенко отметил, что в городах будут проводить санитарную обработку в течение всех выходных.

Богослужения будут проходить в режиме видеотрансляции.

Как сообщили в Закарпатской ОГА, по состоянию на 10 апреля в области 56 лицам установлен диагноз COVID-19. Три человека умерли, двое вылечились.

В Волынской области на выходных и праздничные дни вводят режим максимального ограничения передвижения, сообщает пресс-служба Волынской областной госадминистрации в пятницу, 10 апреля.

"Начиная с 11 апреля, в выходные дни в области вводится режим максимального ограничения передвижения. В частности, с 13.00 субботы до 06.00 часов понедельника на Волыни просят не выходить из дома и приобрести необходимые продукты и лекарства заранее", - говорится в сообщении.

Отметим, что накануне с аналогичным призывом к жителям Львовской области обратился председатель ОГА Максим Козицкий.

"Прошу вас воздержаться от передвижения и пребывания в общественных местах на этих выходных. От 13:00 субботы до 6 утра понедельника. Эти ограничения вводятся для сохранения нашего с вами здоровья и минимизации распространения заболеваемости среди населения", - отметил глава Львовщины. 

Как пояснили в ОГА, дополнительные ограничительные меры введены из-за эпидемической ситуации, которая складывается в регионе.

По состоянию на 9:00 10 апреля в Украине - 2203 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 69 летальных исходов, 61 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 311 новых случаев.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Львовская область, Закарпатская область, Волынская область, Карантин, Коронавирус, Covid-19.
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