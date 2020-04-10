В Украине всех пациентов с пневмонией проверят на коронавирус

Новости Украины:Пациентов в которых обнаружена пневмония будут тестировать на наличие коронавирусной болезни.

В Украине с сегодняшнего дня будут проверять на коронавирус всех людей с пневмонией. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"С сегодняшнего дня мы тестируем всех с пневмонией, которые находятся в инфекционных больницах и больницах другого профиля, но у которых есть диагноз "пневмония", - сказал Ляшко.

Кроме того, главный санитарный врач рассказал, по состоянию на 10 апреля в Украине есть 48 аппаратов искусственной вентиляции легких, пока не задействованы и ожидают массового поступления пациентов.

"В целом это 2,7% от всех подготовленных аппаратов", - добавил заминистра.

Ляшко отметил, что на утро 10 апреля во критическом состоянии находятся пять человек, которые подключены к аппарату искусственной вентиляции легких.

В течение суток было совершено 961 выезд мобильных бригад для забора образцов для проведения ПЦР-исследований. По результатам этих выездов было отобрано 1880 образцов.

Напомним, в Украине на 9:00 10 апреля зафиксировано 2203 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 69 - летальные.

Число инфицированных коронавирусом в мире достигло 1,6 млн человек. Количество жертв приближается к 100 тысячам. На первом месте по количеству заражений остаются США.

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