Зеленский: Мы наращиваем собственное производство масок

На этой неделе в Украине отгружено четыре тысячи многоразовых защитных костюмов отечественного производства, ежедневно производится около миллиона масок.
Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.
"Параллельно мы наращиваем собственное производство. На этой неделе отгружено 4 тысячи многоразовых защитных костюмов, сделанных в Украине. Мы продолжаем изготавливать почти миллион масок каждый день", - сказал Президент.
Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что на текущей неделе самолеты продолжили доставлять необходимые для борьбы с коронавирусом грузы из Китая и Кореи.
В то же время, по его словам, самолетом из Китая, среди прочего была доставлена промышленная линия, которая существенно ускорит производство масок в Украине.