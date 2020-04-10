Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Борьба с COVID-19: Зеленский рассказал о результатах сотрудничества с Китаем
Борьба с COVID-19: Зеленский рассказал о результатах сотрудничества с Китаем
Шмыгаль созвал Совет по экономразвитию: что обсуждалось
Шмыгаль созвал Совет по экономразвитию: что обсуждалось
Защитники Динамо попали в сферу интересов Наполи
Защитники Динамо попали в сферу интересов Наполи
Вербное воскресенье 2020: традиции и обычаи праздника
Вербное воскресенье 2020: традиции и обычаи праздника

Зеленский: Мы наращиваем собственное производство масок

Зеленский: Мы наращиваем собственное производство масок
20:08 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay.com

Новости Украины:Глава украинского государства рассказал, что Украина ежедневно производит около миллиона масок.

На этой неделе в Украине отгружено четыре тысячи многоразовых защитных костюмов отечественного производства, ежедневно производится около миллиона масок.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Параллельно мы наращиваем собственное производство. На этой неделе отгружено 4 тысячи многоразовых защитных костюмов, сделанных в Украине. Мы продолжаем изготавливать почти миллион масок каждый день", - сказал Президент.

Зеленский: Страшно самоутверждаться за счет унижения других людей

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что на текущей неделе самолеты продолжили доставлять необходимые для борьбы с коронавирусом грузы из Китая и Кореи.

В то же время, по его словам, самолетом из Китая, среди прочего была доставлена промышленная линия, которая существенно ускорит производство масок в Украине.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Маска, Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Владимир Зеленский, Офис Президента, ОПУ, Covid-19, Защитная маска.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо работникам сельского хозяйства: Google представил новый Doodle
02 Четыре продукта, которые вредны мужчинам за 50
03 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 апреля
04 Легко ли Вы поддаетесь панике? Психологический тест
05 Средство от глистов успешно применили против коронавируса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Это недопустимо&quot;: Аваков заступился за Черновол
"Это недопустимо": Аваков заступился за Черновол
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
В Украину идет атмосферный фронт: синоптики предупреждают о сильных заморозках
Синоптики предупреждают о сильных заморозках
Билли Айлиш о победе на Грэмми-2020: &quot;Не заслуживаю такого&quot;
Билли Айлиш о победе на Грэмми-2020: "Не заслуживаю такого"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь