Зеленский: Мы наращиваем собственное производство масок

Новости Украины:Глава украинского государства рассказал, что Украина ежедневно производит около миллиона масок.

На этой неделе в Украине отгружено четыре тысячи многоразовых защитных костюмов отечественного производства, ежедневно производится около миллиона масок.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"Параллельно мы наращиваем собственное производство. На этой неделе отгружено 4 тысячи многоразовых защитных костюмов, сделанных в Украине. Мы продолжаем изготавливать почти миллион масок каждый день", - сказал Президент.

Напомним, Владимир Зеленский сообщил, что на текущей неделе самолеты продолжили доставлять необходимые для борьбы с коронавирусом грузы из Китая и Кореи.

В то же время, по его словам, самолетом из Китая, среди прочего была доставлена промышленная линия, которая существенно ускорит производство масок в Украине.