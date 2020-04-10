Зеленский: Страшно самоутверждаться за счет унижения других людей

Новости Украины:Владимир Зеленский возмущен обструкцией в адрес учителей проекта "Всеукраинская школа онлайн".

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал нападки в адрес учителей проекта "Всеукраинская школа онлайн" за отдельные допускаемые ими ошибки.

"Отдельно я хочу поддержать наших учителей из проекта "Всеукраинская школа онлайн". Вы – большие молодцы! Вы преодолели страх телекамер и в короткие сроки стали учителями для всей Украины. Вам благодарны миллионы родителей и школьников за доступ к знаниям. Ошибиться – не страшно. Страшно – за всю свою жизнь не создать ничего, кроме нечистот. Страшно – это быть никем и самоутверждаться за счет унижения других людей. Я говорю это каждому "хейтеру", который считал своим священным долгом написать гадость в адрес украинских учителей", - сказал он в видеообращении к украинцам в пятницу.

Зеленский указал, что ежедневно учителя выдают почти 15 часов учебного познавательного контента для украинских детей, их уроки получают миллионы просмотров на телевидении и в Интернете. "Они – люди с большой буквы, которые работают не ради денег или славы, а по зову сердца. Хейтер тоже работают по зову сердца. Только зов этого сердца – оскорбить, унизить, уничтожить", - подчеркнул он.

При этом президент убежден, что таких людей меньшинство. "И я очень счастлив, что в нашей стране большинству людей не безразлично. Сегодня я еще раз хочу поблагодарить их всех. Это наши врачи и аптекари, наши военные и пограничники, полицейские и нацгвардейцы, пожарные и спасатели, экипажи самолетов и судов, водители, кассиры магазинов и почтальоны. И, конечно, это все сознательные граждане, которые берегут себя и ближних и продолжают оставаться дома в самоизоляции", - отметил он.

Как известно, 7 апреля в Офисе президента Украины отметили успешность идеи проекта "Всеукраинская школа онлайн" с видеоуроками для учащихся 5-11 классов, с помощью которого украинские школьники и все желающие могут обучаться в режиме онлайн в период карантина в связи с пандемией коронавируса. В ОП указали, что почти треть зрителей утреннего эфира в Украине смотрели "Всеукраинскую школу онлайн", а общая аудитория первого дня проекта составила более 3,3 млн зрителей разного возраста.