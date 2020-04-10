Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Борьба с COVID-19: Зеленский рассказал о результатах сотрудничества с Китаем
Борьба с COVID-19: Зеленский рассказал о результатах сотрудничества с Китаем
В ВСУ - три новых случая COVID-19
В ВСУ - три новых случая COVID-19
Защитники Динамо попали в сферу интересов Наполи
Защитники Динамо попали в сферу интересов Наполи
СМИ: Принц Гарри сожалеет о переезде в США
СМИ: Принц Гарри сожалеет о переезде в США

Борьба с COVID-19: Зеленский рассказал о результатах сотрудничества с Китаем

Борьба с COVID-19: Зеленский рассказал о результатах сотрудничества с Китаем
19:21 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Владимир Зеленский сообщил, что на текущей неделе самолеты продолжили доставлять необходимые для борьбы с коронавирусом грузы из Китая и Кореи.

На этой неделе уже прибыло четыре самолета с медсредствами из Китая и Южной Кореи, и еще четыре рейса ожидаются сегодня и на выходных.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в видеообращении.

"В течение недели наши самолеты доставляют из Китая и Южной Кореи все необходимое. Уже прибыло четыре самолета, еще четыре мы ожидаем сегодня и в эти выходные", - сказал глава государства.

По его словам, результатом недельной доставки будет: почти пол миллиона респираторов, 150 тысяч одноразовых костюмов повышенного класса, 100 тысяч тестов ПЦР и 200 тысяч реагентов, необходимых для ПЦР-тестов.

В Украине обновили протокол лечения COVID-19

Президент также отметил, что будет доставлено 20 тысяч пар защитных очков, десять аппаратов ИВЛ, десять спецбоксов для транспортировки больных и почти 10 млн масок, которые поступят на полки украинских аптек.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Владимир Зеленский, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо работникам сельского хозяйства: Google представил новый Doodle
02 Четыре продукта, которые вредны мужчинам за 50
03 Средство от глистов успешно применили против коронавируса
04 Легко ли Вы поддаетесь панике? Психологический тест
05 Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 апреля
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Это недопустимо&quot;: Аваков заступился за Черновол
"Это недопустимо": Аваков заступился за Черновол
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
В Украину идет атмосферный фронт: синоптики предупреждают о сильных заморозках
Синоптики предупреждают о сильных заморозках
Билли Айлиш о победе на Грэмми-2020: &quot;Не заслуживаю такого&quot;
Билли Айлиш о победе на Грэмми-2020: "Не заслуживаю такого"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь