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В Украине обновили протокол лечения COVID-19

В Украине обновили протокол лечения COVID-19
16:27 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:К протоколу лечения коронавирусного заболевания добавили новый препарат.

Министерство здравоохранения обновило протокол лечения COVID-19 и добавило к нему новый препарат.

Об этом в Facebook написал министр здравоохранения Максим Степанов.

"Сегодня мы обновили протокол лечения пациентов с COVID-19. Дополнительно акцент на четком алгоритме применения лекарственных средств, а также добавили к списку еще один препарат - "Фавипиравир". Изменения были внесены на основе новых данных японского, австрийского и других мировых регуляторов по результатам совещания ведущих украинских врачей и экспертов", - написал Степанов.

Он отметил, что лекарственные средства, указанные в проколе, приобрести для собственных нужд невозможно.

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"Все они являются рецептурными, сейчас Минздрав занимается усилением контроля над оборотом этих препаратов. Эти лекарственные средства предназначены для применения только в медучреждениях, с учетом побочных реакций и только под наблюдением врачей. Это также зафиксировано в протоколе", - отметил Степанов.

Он напомнил, что на этой неделе был расширен перечень медицинского оборудования и лекарственных средств для больниц по упрощенной процедуре закупок. В частности речь идет о таких препаратах, как "Гидроксихлорохин", "Хлорохин", а также о таких медицинских изделий, как томографы, аппараты УЗИ, дефибрилляторы.

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Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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