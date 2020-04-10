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Пятница, 10.04.2020
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Минздрав: Тесты на коронавирус появятся в аптеках

Минздрав: Тесты на коронавирус появятся в аптеках
12:48 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:Аптеки могут продавать экспресс-тесты на COVID-19, частные лаборатории могут проводить исследования.

Аптеки могут продавать экспресс-тесты на COVID-19, а частные лаборатории могут проводить тестирование на коронавирусную болезнь, в том числе и проводить ПЦР-тесты, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Украинцы смогут покупать тесты на COVID-19 в аптеке, такая возможность будет. Аптеки могут закупать экспресс-тесты, частные лаборатории могут закупать тест-системы. Никто не запрещает проводить такие исследования", - сказал он на брифинге в пятницу.

Ляшко отметил, что "в аптеках могут продаваться экспресс-тесты, и это вопрос субъекта хозяйствования, который владеет аптекой". Главный санврач добавил также, что в настоящее время уже есть примеры, когда частные лаборатории проводят исследования и выдают результаты.

"Главное, чтобы они придерживались требований и отчитывались о каждом позитивном результате, чтобы мы могли вовремя провести эпидрасследование", - сказал он.

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В целом, по словам Ляшко, сегодня в настоящее время в Украине не должно быть проблем с проведением тестов на COVID-19.

"Лаборатории работают не на полную загрузку, каждый случай задержки выдачи результатов будет рассмотрен на национальном уровне с принятием определенных управленческих решений", - сказал он.

По данным на утро 10 апреля, в Украине диагностировано 2203 заболевших коронавирусом, 69 человек умерли, 61 пациент выздоровел. За минувшие сутки - 311 новых случаев инфицирования COVID-19.

Все, что нужно знать о карантине в Украине из-за распространения Covid-19, смотрите в хронике чрезвычайного происшествия.

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Аптеки, Коронавирус, Covid-19, Экспресс-тесты, ПЦР-тесты.
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