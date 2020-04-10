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Дистанционная больница: украинские врачи могут давать онлайн консультации

Дистанционная больница: украинские врачи могут давать онлайн консультации
18:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:Теперь у украинцев есть возможность получить врачебную консультацию не выходя из дома.

На базе всеукраинской системы "Поликлиника без очередей" внедрена функция онлайн-консультации, что позволяет врачам консультировать пациентов дистанционно.

Об этом сообщил соучредитель группы компаний IT4Medicine Андрей Заяц.

"До недавнего времени онлайн-консультации пациентов не были актуальными для врачей, потому что есть привычный режим: пациенты привыкли приходить, врачи привыкли ждать их у себя в кабинетах. Сейчас, из-за распространения COVID-19 и карантинных мер, этот вопрос встал остро, поэтому мы обеспечили такую техническую возможность для пользователей "Поликлиники без очередей", - рассказал Заяц.

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По его словам, сначала врачи должны настроить эту функцию - обозначить в себя в системе, что они могут предоставлять онлайн-консультации. После этого пациенты будут видеть, какие врачи могут предоставлять консультации дистанционно, и смогут записаться на онлайн-прием.

"В указанное время пациент заходит в свой личный кабинет - и начинается прием в аудио- или видеоформате", - объяснил Заяц.

Он добавил, что этот формат доступен с 6 апреля.

Соучредитель IT4Medicine отметил, что система дистанционного консультирования между врачами уже действует в Одесской области, где все центры первичной медико-санитарной помощи, областная больница, другие медицинские учреждения областного уровня объединены в единую телемедицинскую платформу. Это позволяет больницам как первичного звена, так и других уровней медпомощи консультироваться с коллегами относительно лечения, не направляя пациента в медучреждение в другой населенный пункт.

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Среди прочего, через сайт "Поликлиники без очередей" можно записаться на онлайн-консультацию в консультативно-диагностическую поликлинику НДСБ "Охматдет", Центр службы крови НДСБ "Охматдет" и Киевский городской детский диагностический центр.

Медицинская информационная система "Поликлиника без очередей" была внедрена в рамках медицинской реформы и сейчас работает в 18 областях: Киевской, Одесской, Сумской, Волынской, Черниговской, Черкасской, Николаевской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Львовской, Винницкой, Харьковской, Запорожской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Ривненской. К сервису уже подключились свыше 8800 врачей.

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Все по теме:

Вирус, Карантин, Пандемия, Коронавирус, Андрей Заяц, Covid-19, "Поликлиника без очередей".
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