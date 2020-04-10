В ВСУ - три новых случая COVID-19

Новости Украины:Число заболевших COVID-19 в украинской армии увеличилось до 10.

С начала суток 10 апреля среди военнослужащих Вооруженых Сил Украины подтвержены ещё 3 случая заболевания COVID-19, сообщает командование Медицинских сил ВСУ в соцсети Facebook.

Среди заболевших - военнослужащий Винницкого гарнизона и двое военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя, которые с 9 апреля находились на самоизоляции после контакта с военнослужащим, у которого была подтверждена коронавирусная болезнь.

"Военные, которые имели с ними контакты отправлены на самоизоляцию. В случае появления симптомов ОРЗ у них будут взяты пробы для проведения исследования относительно возможного заболевания острой респираторной болезнью COVID-19", - указыватся в сообщении.

Как сообщается, военнослужащий Винницкого гарнизона был госпитализирован 9 апреля в Военно-медицинский клинический центр Центрального региона с предварительным диагнозом "пневмония". После соответствующего обследования у него был подтвержден COVID-19.

"Данный военнослужащий с 3 апреля находился на амбулаторном лечении под наблюдением медицинской службы. Проведенные экспресс-тесты дважды давали отрицательный результат. Военнослужащий получает симптоматическое лечение. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное", - сообщают Медсилы.

Военнослужащие из Мелитополя, контактировавшие с больным, чей диагноз подтвердился 9 апреля, проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

По данным Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины (ЦОЗ) по состоянию на 9:00 пятницы, 10 апреля, в Украине подтверждены 2203 случая COVID-19.