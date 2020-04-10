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Президент сменил положения о службе в ВСУ

Президент сменил положения о службе в ВСУ
13:55 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в Положение о прохождении гражданами военной службы в Вооруженных силах Украины.

Президент Владимир Зеленский внес изменения в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах.

Соответствующий указ №135/2020 опубликован на сайте главы государства.

"Внести в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в Вооруженных Силах Украины... такие изменения", - сказано в документе.

Указом, в частности, предусматривается, что для военнослужащих, принятых на военную службу по контракту в период с момента объявления мобилизации до момента введения военного положения или объявления демобилизации на срок шесть месяцев, военная служба по контракту может быть продлена по новому контракту на шесть месяцев или на сроки, определенные частью четвертой статьи 23 закона Украины "О воинской обязанности и военной службе".

В случае окончания особого периода или объявления демобилизации действие таких контрактов будет прекращаться досрочно.

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Также документом определяется, что решение о переаттестации в военном звании лиц, которым присваиваются в порядке переаттестации воинские звания высшего офицерского состава, принимается Президентом.

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Кроме того, указом уточняется процедура оформления командировки военнослужащего; которая разрешается в период во время действия военного положения военнослужащим предоставлять отпуска по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам с сохранением денежного обеспечения продолжительностью не более 10 календарных дней и тому подобное.

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Военная служба, Армия, ВСУ, Владимир Зеленский.
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