Скачать
Пятница, 10.04.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Рада соберется на внеочередное заседание: что на повестке дня
Рада соберется на внеочередное заседание: что на повестке дня
Карта коронавируса в Украине и мире 10 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлай)
Карта коронавируса в Украине и мире 10 апреля: как распространяется Covid-19 (Онлай)
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
Книга Коби Брайанта стала лучшим бестселлером в США
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 апреля
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 11 апреля

Глава Минобороны отменил приказ о реформе сил обороны

Глава Минобороны отменил приказ о реформе сил обороны
12:09 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Действующий министр обороны Андрей Таран отменил указ своего предшественника Степана Полторака от марта 2019 года о трансформации сил обороны.

Глава Министерства обороны Андрей Таран подписал приказ № 106, который отменяет предыдущий приказ № 141 от 29 марта 2019 года об основных принципах организации объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины, подписанный бывшим министром обороны Степаном Полтораком. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте министерства.

"Признать таким, что потерял действие как реализован, приказ Министерства обороны Украины от 29 марта 2019 года №141 "О трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины", – говорится в тексте документа, подписанного Тараном 31 марта 2020 года.

Как пишет ZN.UA, такое решение о "реализации реформы" вызвало недоумение со стороны иностранных советников и экспертов и было воспринято неоднозначно в самом Минобороны. По оценкам профильной рабочей группы, для того чтобы полностью реализовать реформу, нужно внести изменения в более 15 законов, а также принять более 20 актов Кабмина, которые до сих пор находятся в разработке.

"Они защищают нас, а мы – их": Зеленский дал обещание военному руководству Украины

Напомним, 4 марта Верховная Рада внесла изменения в переходные положения закона "О национальной безопасности", согласно которым разделение должностей главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ вступает в силу уже 27 марта.

Указами от 27 марта Зеленский разделил должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба. Президент уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба, а другим указом назначил Хомчака на должность главнокомандующего ВСУ. Кроме этого, Сергей Корнейчук стал начальником Генштаба ВСУ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Минобороны, Степан Полторак, Андрей Таран, Реформа Минобороны.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Спасибо работникам сельского хозяйства: Google представил новый Doodle
02 Средство от глистов успешно применили против коронавируса
03 Четыре продукта, которые вредны мужчинам за 50
04 Илларионов день: приметы и обряды 10 апреля
05 Усик пристыдил всех, кто критиковал учительницу математики за ошибку в онлайн-уроке
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Аваков о возможном премьерстве: Мне теперешний премьер нравится
Аваков о возможном премьерстве: Мне теперешний премьер нравится
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 10 апреля
В Украину идет атмосферный фронт: синоптики предупреждают о сильных заморозках
Синоптики предупреждают о сильных заморозках
Сначала на Меган, теперь на Кейт: SMM-специалист Меган Маркл будет работать на Кейт Миддлтон
Сначала на Меган, теперь на Кейт: SMM-специалист Меган Маркл будет работать на Кейт Миддлтон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь