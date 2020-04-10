Глава Минобороны отменил приказ о реформе сил обороны

Новости Украины:Действующий министр обороны Андрей Таран отменил указ своего предшественника Степана Полторака от марта 2019 года о трансформации сил обороны.

Глава Министерства обороны Андрей Таран подписал приказ № 106, который отменяет предыдущий приказ № 141 от 29 марта 2019 года об основных принципах организации объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины, подписанный бывшим министром обороны Степаном Полтораком. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте министерства.

"Признать таким, что потерял действие как реализован, приказ Министерства обороны Украины от 29 марта 2019 года №141 "О трансформации системы объединенного руководства силами обороны и военного управления в Вооруженных силах Украины", – говорится в тексте документа, подписанного Тараном 31 марта 2020 года.

Как пишет ZN.UA, такое решение о "реализации реформы" вызвало недоумение со стороны иностранных советников и экспертов и было воспринято неоднозначно в самом Минобороны. По оценкам профильной рабочей группы, для того чтобы полностью реализовать реформу, нужно внести изменения в более 15 законов, а также принять более 20 актов Кабмина, которые до сих пор находятся в разработке.

Напомним, 4 марта Верховная Рада внесла изменения в переходные положения закона "О национальной безопасности", согласно которым разделение должностей главнокомандующего Вооруженных сил Украины и начальника Генерального штаба ВСУ вступает в силу уже 27 марта.

Указами от 27 марта Зеленский разделил должности главнокомандующего ВСУ и начальника Генштаба. Президент уволил Руслана Хомчака с должности начальника Генерального штаба, а другим указом назначил Хомчака на должность главнокомандующего ВСУ. Кроме этого, Сергей Корнейчук стал начальником Генштаба ВСУ.