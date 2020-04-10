Зеленский поговорил с премьером Италии: обсудили противодействие коронавирусу

Новости Украины:Премьер-министром Италии Джузеппе Конте поблагодарил президента Украины Владимира Зеленского за предоставленную Украиной помощь Италии в борьбе с коронавирусом.

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Джузеппе Конте выразил искреннюю солидарность Украины с итальянским народом, который сейчас проходит через сложные испытания в связи с пандемией коронавируса.

"В Украине искренне болеют за итальянский народ. В этот сложный момент Украина с вами. Действительно верю, что уже скоро Италия пройдет этот кризис", - отметил в разговоре Зеленский, сообщает пресс-служба главы государства.

Конте поблагодарил за предоставленную Украиной Италии гуманитарную помощь: направление бригады врачей и средств дезинфекции. Собеседники обсудили практические аспекты пребывания украинских врачей в итальянском регионе Марке.

"Рад, что наши медики спасают жизни итальянцев, работая бок о бок с итальянскими коллегами. Надеюсь, это поможет Италии приблизить победу над пандемией", - сказал президент Украины.

Зеленский убежден, что объединенные усилия украинских и итальянских врачей в борьбе с пандемией станут успешным примером двустороннего сотрудничества и преодоления общих вызовов.

Он отметил, что опыт, который получают украинские медики в Италии при лечении болезни COVID-19, является очень ценным для Украины, которая также столкнулась со вспышкой коронавируса.

Напомним, 8 апреля для борьбы с распространением коронавируса в Италию прилетел украинский самолет с гуманитарной помощью.