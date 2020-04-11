Эпидемия в РФ: COVID-19 заразились уже 13 584 человек, умерло - более сотни

В вязи с распространением коронавируса в РФ более ста человек умерли от заболевания а более 13 тыс заражены.

В России за последние сутки зарегистрировано 1 667 новых случаев заболевания коронавируса COVID-19 в 49 регионах, сообщил оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, пишет издание "Коммерсант" и профильные каналы в Telegram.

Накануне прирост составил 1 786 человек. Общее количество инфицированных достигло 13 584 человек.

"Всего в стране зарегистрировано 13 584 больных в 82 регионах, а количество выздоровевших пациентов увеличилось до 1 045 человек. Также за сутки зафиксировано 12 летальных случаев: 8 в Москве, 1 в Московской области, 1 в Хабаровском крае, 1 в Ставропольском крае, 1 в Калининградской области. За весь период в России от коронавируса умерло 106 человек", — указано в сообщении.

Накануне мэр Москвы Собянин заявил, что COVID-19 в городе "только набирает обороты".

Напоминим:

По состоянию на утро 11 апреля, в мире насчитывалось 1 млн 691 тыс. 719 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, скончались 102 тыс. 525 человек.

В Украине зафиксировано уже 2511 случая заболевания COVID-19, из них 73 – летальных.

79 украинцев выздоровели после COVID-19.